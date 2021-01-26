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«Ночь в бреду и с запахом кошачьего туалета». Как вторая доза «Спутника V» заставила страдать журналистов «Фонтанки»

Второй укол отечественной вакцины необходим для формирования полноценного иммунитета от коронавируса. Уже испытавшие его на себе товарищи пугали, что он переносится гораздо тяжелее, чем первый. И не соврали — побочки оказались тяжелее, чем после первого укола.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

На весь Петербург сейчас всего около 6000 человек получили вторую дозу вакцины «Спутник V». В их числе накануне оказались и четверо сотрудников «Фонтанки». Спустя непростую ночь они поделились своими впечатлениями. Если кратко, то у некоторых это было похоже на демоверсию коронавируса.

«Вторая доза «Спутника» это не «наркотик», а «супернаркотик». Укол мне сделали около 9:00 утра. И если через три часа после прививки у меня просто немного заболела голова, то ближе к девяти вечера накрыло основательно. Сначала бросало в холод, и до полуночи я лежал под всеми одеялами в доме, затем в жар, и я пытался открывать окна. Болели мышцы, шея, даже зубы. Но что самое плохое — сна не было ни в одном глазу. Ночь я провел в каком-то бреду, с короткими провалами в кошмары. В итоге с утра очнулся абсолютно разбитым. И все еще с температурой и слабостью, — рассказал старший корреспондент Илья Казаков. — Работать даже с жаропонижающим оказалось выше моих сил — концентрация упала, постоянно клонило в сон. Честно говоря, не могу припомнить, чтобы за последние годы мне было настолько плохо. Притом, что ничего не предвещало — первая доза прошла как по маслу, и со второй я тоже надеялся на легкие "побочки". Успокаивал себя тем, что это лучше, чем переболеть настоящим коронавирусом с непредсказуемыми последствиями».

Что касается технической стороны вопроса, то по сравнению с 4 января, когда журналистам делали прививки в первый раз, в поликлинике на Обводном канале всё значительно ускорилось.

«Сразу из гардероба нас моментально распределили в кабинеты для осмотра. Там проверяли температуру и оксигенацию, дали анкеты, и даже не спросили паспорт или СНИЛС. Через 15 минут мы уже стояли у кабинета вакцинации, — отметил Казаков. — Пятерка собралась сразу и я рассчитывал, что еще через 15–20 минут уже получу укол. Но врач сначала неторопливо собрала прививочные книжки, затем поставила вакцину на разморозку, потом начала приглашать по одному. В итоге мы просидели еще минут 40 до самого укола. По сравнению с Израилем или Германией, где колют в считанные минуты — это очень долго».

«Весь день и вечер было все в порядке, но ближе к полуночи вдруг воспалилась десна под коронкой, повода для этого не было никакого совершенно, так что списываю напрямую на "побочку". Всю ночь было ощущение, что я сильно теплее обычного, но без сильного повышения (плюс-минус 37,2), — поделилась руководитель фотовидеослужбы и юрист Ксения Потеева. — Утром надо было переставить машину, и короткая прогулка на улицу привела к сильной одышке и резкой усталости. Прямо полный упадок сил с самого утра. Сейчас кажется, что дышать нормально, но главное желание — лечь и лежать, очень сильно клонит в сон, хотя я выспалась за ночь. Чуть не уснула за рулем, пока ехала. Не хватало воздуха, пришлось даже открывать окна, чтобы продышаться. И температура также около 37. Еще усилились запахи. Некоторые прямо до омерзения: кошачий туалет везде мерещился утром, хотя оснований подозревать кота в неладном не было, а еще остро ощущались выхлоп машины и средства для укладки».

«Первую прививку я почти не почувствовал. Укололи и укололи, два вечера поболела голова, пришлось выпить "Цитрамон", но может это вообще была реакция на погоду. А вот вторая прививка, как и предупреждали уже испытавшие её, оказалась совсем другой, — рассказал шеф-редактор Михаил Гончаров, делавший прививку в одной из поликлиник Приморского района раньше остальных коллег. — Сама прививка прошла быстро, несмотря на то, что в очереди я вообще был один. В прививочном кабинете не стали собирать пресловутую «пятерку» и ждать, пока подойдут остальные записанные, а просто разморозили вакцину и укололи. На мои слова "она же испортится", медсестра отрезала: "я в курсе про два часа". Ну в курсе, так в курсе. Профилактически положенные полчаса посидел у кабинета, послушал разговоры о том, что "надо точнее передавать информацию, а то вчера не тот компонент достали", и разборки с женщиной, которая записалась через сайт, но о ней никто ничего не знает, и уехал домой. А дома началось: к вечеру начала расти температура, сильно заболело место укола».

«Стало ломить тело. Заснуть удалось, но следующим утром было уже 37,8 и болела кажется каждая мышца. А заодно горло и желудок. Никаких методичек как вести себя в случае "побочек" не выдали, пришлось воспользоваться помощью коллеги из Москвы — там выдают красивые сертификаты (я получил только "справку" о вакцинировании), и не менее красивые рекомендации. Принял "Парацетамол" — стало полегче. Но совсем этот эффект "демоверсии коронавируса за сутки" прошел только к вечеру. На второй день после укола все прошло, как будто ничего не было. Только место укола продолжало болеть еще пару дней», — рассказал Михаил.

Но оказались среди нас и те, кто перенес вторую дозу легко. Что подтверждает, что всё вышеперечисленное лишь индивидуальная реакция каждого конкретного организма.

«Последствия второй прививки я ощутила позже, чем от первой дозы. Если в первый раз неприятные ощущения появились уже к пяти вечера, то во второй раз "гриппоподобный синдром" начал проявляться к девяти-десяти часам. Ощущения были такие же как в первый раз: температура 37,4, озноб, ломота в костях. Но с утра после сна уже никаких ощущений не было, в отличие от первой прививки, когда температура сохранялась еще полдня», — поделилась коммерческий редактор Мария Лебедева.

Ощущения той же компании журналистов «Фонтанки» от первой дозы можно прочитать здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

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Комментарии (20)

264737261
Два укола сделал , побочек небыло 2 недели прошло от второго..все знакомые говорят...кто не делал и не собирается...скоро скоро..побочка проявится...жду..может мне что то не то вкололи)
Sergik7
Даже при наличии в организме вакцины, другими словами наличие антител, при встрече с ковидником возможно будет побочка, но главное, чтобы на этом фоне хронические заболевания не обострялись.
ost-21
И теперь точно отслеживают всю информацию о вас через 5G вышки, вы тепеь на карте у них в виде синей точки точки, красная точка это оппозиционеры на митинге которые были.
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