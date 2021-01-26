«Ночь в бреду и с запахом кошачьего туалета». Как вторая доза «Спутника V» заставила страдать журналистов «Фонтанки»

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

На весь Петербург сейчас всего около 6000 человек получили вторую дозу вакцины «Спутник V». В их числе накануне оказались и четверо сотрудников «Фонтанки». Спустя непростую ночь они поделились своими впечатлениями. Если кратко, то у некоторых это было похоже на демоверсию коронавируса.

«Вторая доза «Спутника» это не «наркотик», а «супернаркотик». Укол мне сделали около 9:00 утра. И если через три часа после прививки у меня просто немного заболела голова, то ближе к девяти вечера накрыло основательно. Сначала бросало в холод, и до полуночи я лежал под всеми одеялами в доме, затем в жар, и я пытался открывать окна. Болели мышцы, шея, даже зубы. Но что самое плохое — сна не было ни в одном глазу. Ночь я провел в каком-то бреду, с короткими провалами в кошмары. В итоге с утра очнулся абсолютно разбитым. И все еще с температурой и слабостью, — рассказал старший корреспондент Илья Казаков. — Работать даже с жаропонижающим оказалось выше моих сил — концентрация упала, постоянно клонило в сон. Честно говоря, не могу припомнить, чтобы за последние годы мне было настолько плохо. Притом, что ничего не предвещало — первая доза прошла как по маслу, и со второй я тоже надеялся на легкие "побочки". Успокаивал себя тем, что это лучше, чем переболеть настоящим коронавирусом с непредсказуемыми последствиями».



Что касается технической стороны вопроса, то по сравнению с 4 января, когда журналистам делали прививки в первый раз, в поликлинике на Обводном канале всё значительно ускорилось.

«Сразу из гардероба нас моментально распределили в кабинеты для осмотра. Там проверяли температуру и оксигенацию, дали анкеты, и даже не спросили паспорт или СНИЛС. Через 15 минут мы уже стояли у кабинета вакцинации, — отметил Казаков. — Пятерка собралась сразу и я рассчитывал, что еще через 15–20 минут уже получу укол. Но врач сначала неторопливо собрала прививочные книжки, затем поставила вакцину на разморозку, потом начала приглашать по одному. В итоге мы просидели еще минут 40 до самого укола. По сравнению с Израилем или Германией, где колют в считанные минуты — это очень долго».

«Весь день и вечер было все в порядке, но ближе к полуночи вдруг воспалилась десна под коронкой, повода для этого не было никакого совершенно, так что списываю напрямую на "побочку". Всю ночь было ощущение, что я сильно теплее обычного, но без сильного повышения (плюс-минус 37,2), — поделилась руководитель фотовидеослужбы и юрист Ксения Потеева. — Утром надо было переставить машину, и короткая прогулка на улицу привела к сильной одышке и резкой усталости. Прямо полный упадок сил с самого утра. Сейчас кажется, что дышать нормально, но главное желание — лечь и лежать, очень сильно клонит в сон, хотя я выспалась за ночь. Чуть не уснула за рулем, пока ехала. Не хватало воздуха, пришлось даже открывать окна, чтобы продышаться. И температура также около 37. Еще усилились запахи. Некоторые прямо до омерзения: кошачий туалет везде мерещился утром, хотя оснований подозревать кота в неладном не было, а еще остро ощущались выхлоп машины и средства для укладки».



«Первую прививку я почти не почувствовал. Укололи и укололи, два вечера поболела голова, пришлось выпить "Цитрамон", но может это вообще была реакция на погоду. А вот вторая прививка, как и предупреждали уже испытавшие её, оказалась совсем другой, — рассказал шеф-редактор Михаил Гончаров, делавший прививку в одной из поликлиник Приморского района раньше остальных коллег. — Сама прививка прошла быстро, несмотря на то, что в очереди я вообще был один. В прививочном кабинете не стали собирать пресловутую «пятерку» и ждать, пока подойдут остальные записанные, а просто разморозили вакцину и укололи. На мои слова "она же испортится", медсестра отрезала: "я в курсе про два часа". Ну в курсе, так в курсе. Профилактически положенные полчаса посидел у кабинета, послушал разговоры о том, что "надо точнее передавать информацию, а то вчера не тот компонент достали", и разборки с женщиной, которая записалась через сайт, но о ней никто ничего не знает, и уехал домой. А дома началось: к вечеру начала расти температура, сильно заболело место укола».

«Стало ломить тело. Заснуть удалось, но следующим утром было уже 37,8 и болела кажется каждая мышца. А заодно горло и желудок. Никаких методичек как вести себя в случае "побочек" не выдали, пришлось воспользоваться помощью коллеги из Москвы — там выдают красивые сертификаты (я получил только "справку" о вакцинировании), и не менее красивые рекомендации. Принял "Парацетамол" — стало полегче. Но совсем этот эффект "демоверсии коронавируса за сутки" прошел только к вечеру. На второй день после укола все прошло, как будто ничего не было. Только место укола продолжало болеть еще пару дней», — рассказал Михаил.

Но оказались среди нас и те, кто перенес вторую дозу легко. Что подтверждает, что всё вышеперечисленное лишь индивидуальная реакция каждого конкретного организма.

«Последствия второй прививки я ощутила позже, чем от первой дозы. Если в первый раз неприятные ощущения появились уже к пяти вечера, то во второй раз "гриппоподобный синдром" начал проявляться к девяти-десяти часам. Ощущения были такие же как в первый раз: температура 37,4, озноб, ломота в костях. Но с утра после сна уже никаких ощущений не было, в отличие от первой прививки, когда температура сохранялась еще полдня», — поделилась коммерческий редактор Мария Лебедева.

