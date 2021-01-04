Тридцать петербургских журналистов получили первый из двух компонентов вакцины «Спутник V» в поликлинике № 24 Адмиралтейского района. По мнению губернатора Беглова, теперь сотрудники СМИ смогут «лучше донести до жителей города точную информацию о вакцинации».

Всего, по состоянию на 4 января, в Петербурге провакцинированы 6 269 человек. Список пополнился четырьмя сотрудниками «Фонтанки». Они поделились своими впечатлениями от прививки.

«Вакцинацию назначили на 10 утра. На входе в поликлинику выдали анкету с вопросами про самочувствие и хронические болезни и маршрутный листок, по которому вначале нужно было отправиться на осмотр к врачу, а потом подойти к процедурному кабинету. Около него уже формировали пятерки из обследованных. Среди них были полицейские и пенсионеры, — рассказал старший корреспондент Илья Казаков. — Врач уколола меня в плечо за считаные секунды, записала на вторую прививку через 21 день и попросила подождать полчаса в коридоре. Ничего интересного за это время я не почувствовал и с чистой совестью отправился домой. Через два часа ощутил слабость, похожую на усталость после тяжелого рабочего дня, поэтому все дела переместились на диван. А под вечер я стал особенно четко ощущать место укола. Температура в норме. Продолжаю наблюдение».