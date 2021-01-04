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«Рука чешется, кости ломит, щеки горят». Журналисты «Фонтанки» испытали на себе вакцину «Спутник V»

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Тридцать петербургских журналистов получили первый из двух компонентов вакцины «Спутник V» в поликлинике № 24 Адмиралтейского района. По мнению губернатора Беглова, теперь сотрудники СМИ смогут «лучше донести до жителей города точную информацию о вакцинации».

Всего, по состоянию на 4 января, в Петербурге провакцинированы 6 269 человек. Список пополнился четырьмя сотрудниками «Фонтанки». Они поделились своими впечатлениями от прививки.

«Вакцинацию назначили на 10 утра. На входе в поликлинику выдали анкету с вопросами про самочувствие и хронические болезни и маршрутный листок, по которому вначале нужно было отправиться на осмотр к врачу, а потом подойти к процедурному кабинету. Около него уже формировали пятерки из обследованных. Среди них были полицейские и пенсионеры, — рассказал старший корреспондент Илья Казаков. — Врач уколола меня в плечо за считаные секунды, записала на вторую прививку через 21 день и попросила подождать полчаса в коридоре. Ничего интересного за это время я не почувствовал и с чистой совестью отправился домой. Через два часа ощутил слабость, похожую на усталость после тяжелого рабочего дня, поэтому все дела переместились на диван. А под вечер я стал особенно четко ощущать место укола. Температура в норме. Продолжаю наблюдение».

«У меня было странное ощущение сразу после прививки, как при уколе витаминов, когда горячо становится (не резко, но ты ощущаешь, как «накатывает»), хотя и психосоматику со счетов списывать не стоит. Легкая дезориентация, клонило в сон до 15 часов, потом было ощущение, что сильно горят щеки, немного першит в горле. Но я это списываю на бессонную ночь и прогулки без шапки, — поделилась руководитель фотовидеослужбы и юрист Ксения Потеева. — В какой-то момент ко мне пришло чувство, что у меня чешется рука. Посмотрела на руку, в место, где казалось... перестало».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«После пяти часов началась небольшая ломота в костях. Температура 37,2, ощущения как при легкой простуде, небольшая ломота в мышцах», — сообщила коммерческий редактор Мария Лебедева.

«Прививка была для меня довольно болезненной и неприятной. В момент укола было ощущение онемения по всей руке, но оно очень быстро прошло. После этого никаких особых ощущений не было, хотя я весь день провела на ногах. Возможно, потому что мне было не до анализа того, что со мной происходит. Я предполагаю, что если температура и поднимется, то это будет к ночи или завтра, потому что меня укололи только в три часа дня», — рассказала редактор отдела «Общество» Венера Галеева.

На сегодняшний день в Петербурге приоритетными группами для вакцинации являются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины перечень групп будет расширяться. Так, в новогодние каникулы ряд поликлиник смогли обеспечить запись на вакцинацию всех желающих. Список и карту из 70 пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (40)

Игорь11
Кто не хочет иметь детишек бегом колоться.
Через пяток лет будете горькие слёзки лить....если доживёте.
Valer_Kulik
Журналисты крутые! Респект!
SanNik
Если года через два с этими подопытными будет все в норме - тогда подумаю над вакцинацией.
Коронавирусом уже переболел - жутко, но главное вовремя попасть в больницу.
А вот как потом лечиться от вакцины и будут ли вообще лечить от побочных действий - большой вопрос.
Со здоровьем экспериментировать опасно. Тем более очевидно, что фармакология в России при Путине бездарна - впрочем как и все остальное.
Только нефть и газ дают деньги для существования
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