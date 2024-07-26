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    Четыре случая лихорадки Западного Нила выявлены в Татарстане. Пациенты в стационаре

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    Четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Татарстане, все пациенты получают медицинскую помощь в стационарах. Об этом вечером 26 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ.

    Более 80% случаев инфекции регистрируются в регионах Южного федерального округа России, заявили в Национальном медицинском исследовательском центре. Всем пациентам проводятся телемедицинские консультации со специалистами.

    Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек (менингит), мозга (энцефалит) или других органов, в тяжёлых случаях происходит поражение ЦНС.

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