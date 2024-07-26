Силовики снова пришли в бар «Фогель». Он успел проработать после 80-дневного закрытия 12 минут

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в бар «Фогель» на набережной Фонтанки. Об этом сообщило само заведение в своем телеграм-канале. «Вы, наверное, думаете, почему мы не постим счастливые фотки с открытия? Ответ прост: нам дали проработать 12 минут», — говорится в посте. В опубликованном видео два полицейских и человек в маске, вероятно сотрудник Центра «Э», общаются с работниками бара. Как сообщил «Фонтанке» сооснователь «Фогеля» Иван Бикеев, силовиков сопровождают специалисты Роспотребнадзора. «Хотят закрыть», — сказал он, но на каком основании, не пояснил.



В прошлый раз правоохранительные органы приходили в «Фогель» в начале мая. После этого Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 6.6 КоАП РФ). Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бара на 80 суток.



Сегодня этот срок подошел к концу, и бар возобновил свою деятельность.

