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    Силовики снова пришли в бар «Фогель». Он успел проработать после 80-дневного закрытия 12 минут

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    Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в бар «Фогель» на набережной Фонтанки. Об этом сообщило само заведение в своем телеграм-канале. «Вы, наверное, думаете, почему мы не постим счастливые фотки с открытия? Ответ прост: нам дали проработать 12 минут», — говорится в посте. В опубликованном видео два полицейских и человек в маске, вероятно сотрудник Центра «Э», общаются с работниками бара. Как сообщил «Фонтанке» сооснователь «Фогеля» Иван Бикеев, силовиков сопровождают специалисты Роспотребнадзора. «Хотят закрыть», — сказал он, но на каком основании, не пояснил.

    В прошлый раз правоохранительные органы приходили в «Фогель» в начале мая. После этого Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 6.6 КоАП РФ). Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бара на 80 суток.

    Сегодня этот срок подошел к концу, и бар возобновил свою деятельность.

    Бар «Фогель»

    «Фогель» — известный бар-лекторий. В конце октября 2021 года он был опечатан Роспотребнадзором из-за «нарушения санитарных норм». Полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича.

    Создатель бара Валентин Хорошенин является фигурантом дела «Весны»*. Ему вменяют организацию экстремистского сообщества и реабилитацию нацизма. Кроме того, он обвиняется в «создании НКО, посягающей на права граждан»

    *Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.

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