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В бар «Фогель», где проходил вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича, пришли полицейские. Заведение закрыли

Полицейские и Роспотребнадзор закрыли бар «Фогель», где проходила встреча в поддержку акциониста Крисевича

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В петербургский бар «Фогель» на Суворовском проспекте нагрянула полиция. Об этом вечером 24 октября рассказала гендиректор заведения Светлана Соколова.

Сотрудники органов пришли в бар сегодня вечером, когда там проводили «Вечер писем политзаключенному Павлу Крисевичу». По словам Соколовой, причиной действий полиции стало якобы нарушение санитарных норм. Полицейские считают, что в «Фогеле» было больше 40 человек. Соколова утверждает, что посетителей было меньше.

Она также рассказала, что сначала полиция стала проверять, есть ли у посетителей маски, после чего всех попросили покинуть бар. Затем там появились сотрудники Роспотребнадзора.

«Опечатали до решения суда, документы ещё оформляют», — сказала Соколова в разговоре с «Фонтанкой».

Художника-акциониста Крисевича обвиняют в хулиганстве из-за стрельбы на Красной площади. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

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Комментарии (7)

260602101
А на Газпром-Арене сегодня на футболе было 39 человек! Поэтому полиция не возражала.
AndrewBarsik
Когда ответите на первый вопрос, переходите ко второму: А нужно Вам ТАКОЕ государство?
AndrewBarsik
Каждый раз, когда читаете новости о деятельности госорганов, задумывайтесь: а Вам лично нужно то, что они делают, и готовы ли Вы платить налоги, чтобы полиция и РосПотребнадзор за Ваш счёт занимались тем, о чём Вы прочитали. Когда ответите на первы
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