В бар «Фогель», где проходил вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича, пришли полицейские. Заведение закрыли

В петербургский бар «Фогель» на Суворовском проспекте нагрянула полиция. Об этом вечером 24 октября рассказала гендиректор заведения Светлана Соколова.
Сотрудники органов пришли в бар сегодня вечером, когда там проводили «Вечер писем политзаключенному Павлу Крисевичу». По словам Соколовой, причиной действий полиции стало якобы нарушение санитарных норм. Полицейские считают, что в «Фогеле» было больше 40 человек. Соколова утверждает, что посетителей было меньше.
На петербургский вечер писем художнику-политактивисту Павлу Крисевичу пришли сотрудники полиции. Они обвиняют собравшихся в нарушении масочного режима.— SOTA (@SotaVision) October 24, 2021
Видео: Ника Самусик / SOTA. pic.twitter.com/EUzhyF3qTl
Она также рассказала, что сначала полиция стала проверять, есть ли у посетителей маски, после чего всех попросили покинуть бар. Затем там появились сотрудники Роспотребнадзора.
«Опечатали до решения суда, документы ещё оформляют», — сказала Соколова в разговоре с «Фонтанкой».
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