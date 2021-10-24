В бар «Фогель», где проходил вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича, пришли полицейские. Заведение закрыли

Каждый раз, когда читаете новости о деятельности госорганов, задумывайтесь: а Вам лично нужно то, что они делают, и готовы ли Вы платить налоги, чтобы полиция и РосПотребнадзор за Ваш счёт занимались тем, о чём Вы прочитали. Когда ответите на первы