Петербургскому акционисту Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади, проведут психиатрическую экспертизу

Художник-акционист из Петербурга Павел Крисевич, которого обвиняют в хулиганстве из-за стрельбы на Красной площади, на три недели отправлен в столичный стационар имени Сербского. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Соловьева.
Защитник Крисевича уточнил, что амбулаторную экспертизу уже проводили, но она ничего не прояснила, поэтому следствию нужны дополнительные данные о психическом здоровье мужчины.
В июне акционист совершил три холостых выстрела на Красной площади, два из них — в воздух. После третьего он упал, а затем мужчину увели полицейские.
Подобные перформансы Крисевичу не в новинку. В августе прошлого года молодой петербуржец «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. После этого он провёл пять суток в изоляторе временного содержания. В ноябре он устроил акцию на Лубянской площади в Москве, символически «распяв» себя на кресте над стопкой горящих «политических дел». Крисевич после этого провёл 15 суток в спецприёмнике. Во время отбывания ареста группа верующих призвала силовые органы наказать его по уголовным статьям. Символическое распятие на кресте авторы обращений назвали «богохульством», которое «глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей». Позже стало известно, что Крисевич был облит зелёнкой в Твери.