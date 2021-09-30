Петербургскому акционисту Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади, проведут психиатрическую экспертизу

Художник-акционист из Петербурга Павел Крисевич, которого обвиняют в хулиганстве из-за стрельбы на Красной площади, на три недели отправлен в столичный стационар имени Сербского. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Соловьева.



Защитник Крисевича уточнил, что амбулаторную экспертизу уже проводили, но она ничего не прояснила, поэтому следствию нужны дополнительные данные о психическом здоровье мужчины.



В июне акционист совершил три холостых выстрела на Красной площади, два из них — в воздух. После третьего он упал, а затем мужчину увели полицейские.

