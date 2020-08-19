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19.08.2020 13:34
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Активист «повесился» на Троицком мосту в Петербурге в поддержку политзаключенных России и Белоруссии

Активист Павел Крисевич 19 августа провел в Петербурге политический перформанс в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. Молодой человек «повесился» с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнул в воду.

автор видео читатель «Фонтанки»

В комментарии «Фонтанке» он пояснил, что решил уйти водным путем и доплыть до идущего по реке теплохода.

Акцию, как указано в манифесте, провела стихийная однодневная арт-группа «Черная чайка белая ворона». «Власть в первую очередь видит вас экстремистами и террористами, и только в последнюю — художниками, рабочими и людьми», — говорится в манифесте. В нем содержится просьба не оставлять без внимания фигурантов дел «Сети», «Нового величия» и «Челябинского дела». А также содержится требование свободы всем политическим заключенным России и Белоруссии.

Сообщество «Сеть» признано в России террористическим и запрещено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Youngmaster
А собственные яйца к мосту приколотить слабо? А то какой это "активист"?
Olen
А передачу в СИЗО или колонию он этим заключенным не хочет передать?
Ах да, на неё же несчастные деньги нужны :(
Поэтому он решил за счёт неизвестных заключённых немного попиариться и бабла срубить, а там глядишь и политическое убежище с пособием на борьбу с "режимом" подоспеет, да и про акцию все забудут, а вид на жительство и пособие останется :)))
Чисто бизнес - ничего личного господа политзаключённые.
Торин Д
ох бред
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