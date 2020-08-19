Активист «повесился» на Троицком мосту в Петербурге в поддержку политзаключенных России и Белоруссии
Активист Павел Крисевич 19 августа провел в Петербурге политический перформанс в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. Молодой человек «повесился» с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнул в воду.
автор видео читатель «Фонтанки»
В комментарии «Фонтанке» он пояснил, что решил уйти водным путем и доплыть до идущего по реке теплохода.
Акцию, как указано в манифесте, провела стихийная однодневная арт-группа «Черная чайка белая ворона». «Власть в первую очередь видит вас экстремистами и террористами, и только в последнюю — художниками, рабочими и людьми», — говорится в манифесте. В нем содержится просьба не оставлять без внимания фигурантов дел «Сети», «Нового величия» и «Челябинского дела». А также содержится требование свободы всем политическим заключенным России и Белоруссии.
Сообщество «Сеть» признано в России террористическим и запрещено.