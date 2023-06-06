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    В Петербурге проходят обыски по делу «Весны»*

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    В Петербурге во вторник, 6 июня, в шесть утра сотрудники полиции и СК пришли с обыском к главе партии «Яблоко» во Фрунзенском районе, члену территориальной избирательной комиссии № 61 Василию Неустроеву. Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Даниил Семёнов, силовики выпилили у него дверь и отключили интернет.

    Как пишет депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале, к Неустроеву не пустили адвоката, после обыска его отвезли на допрос в СК.

    Также обыски проходят у фигурантов дела «Весны»* (признана экстремистской организацией и иностранным агентом) Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, сообщают в социальных сетях их соратники. Следственные действия, по их словам, связаны с уголовным делом о создании НКО, которая посягает на права граждан. Дело возбудили ещё год назад.

    *Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.

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