В Петербурге проходят обыски по делу «Весны»*

В Петербурге во вторник, 6 июня, в шесть утра сотрудники полиции и СК пришли с обыском к главе партии «Яблоко» во Фрунзенском районе, члену территориальной избирательной комиссии № 61 Василию Неустроеву. Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Даниил Семёнов, силовики выпилили у него дверь и отключили интернет.



Как пишет депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале, к Неустроеву не пустили адвоката, после обыска его отвезли на допрос в СК.

Также обыски проходят у фигурантов дела «Весны»* (признана экстремистской организацией и иностранным агентом) Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, сообщают в социальных сетях их соратники. Следственные действия, по их словам, связаны с уголовным делом о создании НКО, которая посягает на права граждан. Дело возбудили ещё год назад.