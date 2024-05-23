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    Бар-лекторий "Фогель" закрыли на 80 суток за просроченное сало

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    Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Метафогель" за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст.6.6 КоАП РФ). Об этом 23 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Речь о владельцах известного бара "Фогель" на набережной Фонтанки. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бара на 80 суток.

    Из протокола Роспотребнадзора Петербурга следует, что 08.05.2024 ООО "Метафогель" (наб. реки Фонтанки, д. 97) допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований: не исключен риск пересечения путей движения посетителей и персонала, предприятие не обеспечено необходимым набором складских, производственных и моечных помещений, разделочный инвентарь не маркирован.

    "Был установлен факт наличия продуктов без маркировки и без даты изготовления, а также 34 кг замороженных супов (уха и грибной) и белорусское сало со сроком годности до 13.12.2023. Повар без специальной одежды, дезинфицирующие средства отсутствуют", - сказано в сообщении пресс-службы судов.

    О проверках, которые прошли в баре 8 мая, можно почитать здесь.

    Как ранее писала "Фонтанка", «Фогель» — известный бар-лекторий. В конце октября 2021 года он был опечатан Роспотребнадзором из-за «нарушения санитарных норм». Полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича.

    В июле 2022-го бар был вновь открыт, и там продолжили вести мероприятия. В октябре Крисевич получил пять лет колонии общего режима за выстрел из охолощенного пистолета на Красной площади.

    Создатель бара Валентин Хорошенин является фигурантом дела «Весны»*. Ему вменяют организацию экстремистского сообщества и реабилитацию нацизма. Кроме того, он обвиняется в «создании НКО, посягающей на права граждан».

    *Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.

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    Бар-лекторий Фогель
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