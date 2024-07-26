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    Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не признал вину

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    Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не признал свою вину после того, как суд избрал ему меру пресечения. Об этом сообщает 26 июля РБК-Украина.

    В ответ на вопросы журналистов молодой человек заявил, что «не знает», как относиться к Фарион, и «ничего не делал» с убитой. Но, по его словам, он «заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого».

    Зинченко отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, сообщив, что «не готов публично высказывать свои мысли насчет этого вопроса». Он также отметил, что «историей России интересовался очень поверхностно», но «максимально негативно» относится к Владимиру Путину и «ко всему режиму».

    В бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион стреляли во Львове 19 июля. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Через несколько часов после покушения Ирина Фарион скончалась в больнице.

    25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата. По данным РБК-Украина, его зовут Вячеслав Зинченко. Он — футболист и играл в составе днепровской футбольной команды. 26 июля суд избирал Зинченко меру пресечения. Его решили поместить под арест на два месяца без права внесения залога.

    Ирина Фарион стала известна после высказываний на тему языка. Она заявляла, что «не может назвать украинцами военных, которые разговаривают на русском».

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