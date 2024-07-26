Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не признал вину

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не признал свою вину после того, как суд избрал ему меру пресечения. Об этом сообщает 26 июля РБК-Украина.

В ответ на вопросы журналистов молодой человек заявил, что «не знает», как относиться к Фарион, и «ничего не делал» с убитой. Но, по его словам, он «заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого».

Зинченко отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, сообщив, что «не готов публично высказывать свои мысли насчет этого вопроса». Он также отметил, что «историей России интересовался очень поверхностно», но «максимально негативно» относится к Владимиру Путину и «ко всему режиму».