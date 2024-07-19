    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.02eur96.04

    Во Львове стреляли в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Она госпитализирована в тяжелом состоянии

    4674
    54 комментария

    Во Львове 19 июля неизвестные стреляли в бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода» и экс-преподавателя университета «Львовская политехника» Ирину Фарион. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и РИА Новости.

    По предварительным данным, 60-летняя Фарион жива, но находится в тяжелом состоянии. «Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — сообщил Зинкевич. Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением головы. В нее стреляли возле ее дома.

    Во Львове и на территории области проводится операция по обнаружению и задержанию стрелявшего, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции.

    Фарион стала известна благодаря своим русофобским высказываниям — в частности, она заявляла, что «не может назвать украинцами военных, которые разговаривают на русском языке». Вскоре после этого СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.

    Позднее стало известно, что Фарион уволена из своего университета из-за совершения «аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

    В РФ Фарион стала фигуранткой уголовного дела о подстрекательстве к совершению убийства и экстремистских высказываниях. Дело возбудило ГСУ СК. Сама она в свойственной ей манере назвала дело «маразмом».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ирина ФарионПокушение
    ЛАЙК12
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 54

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    54
    close