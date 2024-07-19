Во Львове стреляли в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Она госпитализирована в тяжелом состоянии

Во Львове 19 июля неизвестные стреляли в бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода» и экс-преподавателя университета «Львовская политехника» Ирину Фарион. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и РИА Новости.

По предварительным данным, 60-летняя Фарион жива, но находится в тяжелом состоянии. «Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — сообщил Зинкевич. Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением головы. В нее стреляли возле ее дома.