Во Львове стреляли в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Она госпитализирована в тяжелом состоянии

Во Львове 19 июля неизвестные стреляли в бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода» и экс-преподавателя университета «Львовская политехника» Ирину Фарион. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и РИА Новости.
По предварительным данным, 60-летняя Фарион жива, но находится в тяжелом состоянии. «Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — сообщил Зинкевич. Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением головы. В нее стреляли возле ее дома.
Во Львове и на территории области проводится операция по обнаружению и задержанию стрелявшего, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции.
Фарион стала известна благодаря своим русофобским высказываниям — в частности, она заявляла, что «не может назвать украинцами военных, которые разговаривают на русском языке». Вскоре после этого СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.
Позднее стало известно, что Фарион уволена из своего университета из-за совершения «аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».