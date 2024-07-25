В Днепре задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион

В Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Ирины Фарион. Об этом 25 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, операция по задержанию молодого человека была очень непростой. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Специалисты проводят экспертизы.
В бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион стреляли во Львове 19 июля. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Через несколько часов после покушения Ирина Фарион скончалась в больнице.
Ирина Фарион стала известна после высказываний на тему языка. Она заявляла, что «не может назвать украинцами военных, которые разговаривают на русском».