Билеты до туалета, фото с Петром и дегустации чая. Как туристов «разводят» на деньги в Петербурге в сезоне-2024

В разгар сезона на туристах зарабатывает и город, и его не очень добросовестные жители. Несуществующие квартиры, фото с голубями, царями и конями, экскурсии по оверпрайсу и даже свидания могут оставить гостя Петербурга без настроения и денег. «Фонтанка» поставила себя на место туриста и собрала ошибки, которые он может совершить до и во время приезда в Петербург.
Сдается квартира (несуществующая)
Предположим, петербургские отели вас не впечатлили, и вы решили снять квартиру. По-домашнему, с кухней, а главное — с впечатляющим видом. Таких на сайтах размещения объявлений сотни: минимум фотографий интерьера, максимум — Исаакиевского, Казанского или Дворцовой площади в оконной раме. Запрашивают арендаторы
Договариваетесь о брони, прилетает предупреждение: сезон летний, спрос высокий, каждый день должен быть на счету, по крайней мере банковском. Просят предоплату. Готовили ленты соцсетей к фото на балконе с красивым видом и чашечкой кофе? Поздравляем, знакомство с Петербургом начнется с отделения полиции и экстренного поиска другого номера по оверпрайсу.
Схема простая и даже не требует знаний фотошопа. Мошенники снимают на сутки реально существующую квартиру в центре, фотографируют ее, а главное — вид из окна, а потом выдают за свою. Скупой турист переводит за несуществующую квартиру предоплату — и остается без крыши над головой и на чемоданах. В 2022 году такие «арендодатели» развели более
Еще полтора миллиона заработали уже не на туристах, а на студентах, которые подыскивали квартиры для долгосрочной аренды. «Риелторы» получали предоплату, блокировали номер телефона, снимали объявление с сайта и больше не выходили на связь.
Фото с царем или конем
С квартирой не задалось, но Петербург-то никуда не делся. Значит, надо идти смотреть достопримечательности — не из окна, так вживую. На месте поражает не только архитектура: сквозь толпу таких же туристов плывет императрица да платьем шуршит. Обычно — под ручку с молодым Петром. В царскую семью принимают быстро: улыбаются, машут, крепко обнимают, хотите вы этого или нет. Предлагают щелкнуться на память, и не раз, как обычно лениво фотографирует ваш спутник на прогулке, а все десять.
Когда фотосессия подходит к концу, Екатерина с улыбкой озвучивает стоимость —
Опасаться следует не только императоров. Нарядные и предприимчивые в центре города водятся всех сортов: и ангелы с крыльями, и кони, и зебры. Позолоченные от подошвы туфель до кончиков волос статуи сначала стоят и почти не моргают, а как находят в толпе жертву — оживают, хватают зазевавшегося туриста и предлагают фото. Те, кто хочет заработать, но наряжаться желанием не горит, прогуливаются по Невскому с голубями и предлагают взять измученную птицу на руки, а то и на голову. Исход тот же — сначала фото, потом — счет.
Обитают разодетые цари и лошади ровно там же, где и туристы: на Дворцовой площади, Невском проспекте, стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости, рядом с Медным всадником и храмом Спаса на Крови. В последние годы, преимущественно на Дворцовой площади и в районе Гостиного двора, родилась еще одна разводка — уличные фотографы. Щелкнуть предлагают без императора на фоне, зато — профессионально. Цепляют обычно комплиментами, делают пару кадров, показывают и начинают просить деньги. Не хотите платить — тогда только смотреть, руками не трогать и к себе в фотоархив не перекачивать.
Интернет пестрит вакансиями, описание многообещающее, с легким привкусом инфоцыганства: «Рaботa для тех, кто действительно хочет зарабатывать». «Аниматорам» предлагают от 90 до
Корреспондент «Фонтанки» позвонил по одному из объявлений. Поработать предложили
Угоститесь чаем
Вернемся к неудачливому туристу. С квартирой развели, с фотографиями — тоже. Наученный горьким опытом теперь всех разодетых обходит стороной, но не теряет оптимизма и продолжает прогулку. Подходит молодая девушка и спрашивает: «А вы любите чай?» Кто ж не любит. Слово за слово — зовут на бесплатную дегустацию. Если урок про бесплатный сыр после фотосессии вы все-таки усвоили и попытались промоутеру отказать, то добьют вас тем, что начнут давить на жалость. Студентка, снимаю комнату, подрабатываю, как могу, мне за вас
Неуверенно соглашаетесь — вас ведут в подворотню и параллельно забалтывают, чтобы не передумали. За дверью начинается чайная церемония. Правда, таинства и приватности никакой — парочек дегустатор-консультант обычно три-четыре, объединяют их немытые пиалки. Попробовать предлагают два вида чая: японский мико (на деле обычный каркаде, но эффект обещают как от афродизиака) и пуэр. Попробовали? Какая удача: именно сегодня скидки, и чай за семь тысяч вам готовы продать за три с половиной. Отказываться от такой щедрости придется очень настойчиво, аргумент «да я больше кофе люблю» не пройдет.
Одна из таких точек — Changshou Tea в районе площади Восстания. Рейтинг 2,4, отзывы говорят сами за себя. «Купил
В 2019 году петербуржцы даже устроили флешмоб #мынебудемчай в социальных сетях. Началось все с рассказа одной из жертв дегустации — Дмитрий заявил, что девушка-промоутер отобрала у его друга скейтборд и отказалась возвращать, пока тот не попробует чай. Когда парень попытался доску отобрать, получил по лицу и якобы остался со сломанным носом.
Но наш турист был не в курсе, да и по пути от Гостинки до Маяковской мог оставить деньги еще и «кришнаитам». Схема примерно такая же, как у чайных промоутеров, только вопросы более экзистенциальные. «А вы знаете, что такое счастье?» — столица культурная, разговоры с незнакомцами — тоже на уровне, думает турист и начинает размышлять. Под шумок ему подсовывают книжку «от учителя». Не успеваешь поблагодарить — просят донат.
Приглашаем на экскурсию, по оверпрайсу и нелегально
Кошелек уже порядком опустел, на якобы бесплатное больше не ведемся. И вообще, по городу бы перемещаться в составе группы, решает турист, и приступает к выбору экскурсии. Чем лазать в Интернете, лучше выбрать на месте, тем более предлагают в центре десятки вариантов. Правда, с огромной наценкой.
Кораблики, на которые в городе зазывают кататься тысячи за полторы, на деле обойдутся рублей в 800–900, если покупать билеты в Интернете или в кассе у причала. За экскурсии в пригороды и вовсе берут по паре тысяч с человека: в Петергоф —
Но это экскурсии стандартные, и зовут на них обычно не так агрессивно. То ли дело прогулки по крышам или парадным! Чтобы ввязаться в такую авантюру, достаточно не успеть вовремя отвести взгляд от человека с табличкой. И вот вас уже зазывают посмотреть Петербург с высоты птичьего полета. Ценник на Невском и Лиговском проспектах, улицах Рубинштейна и Пушкинской стартует от
Правда, адреналина на таких экскурсиях могут отхватить и те, кто высоты не боится: на месте ни ограждений, ни страховок. Инструктаж — близко к краю не подходить. Подвох в том, что легальной базы у руферов нет, в том числе — регистрации о предпринимательской деятельности и специальных разрешений. Так что есть риск, что полиция найдет вашего экскурсовода раньше, чем вы: одного из организаторов прогулок по крышам, работавшего на «рынке» полтора года, задержали в сентябре. С коллегами он успел заработать
Вывод — любоваться Петербургом лучше с официальных смотровых площадок. Такие можно найти в лофт-проекте «Этажи», в Исаакиевском соборе и на колокольне Петропавловского.
Продаются билеты до туалета
Но с билетами в музеи-то проблем быть не должно? Как бы не так. В Петербурге набираются опыта и используют все новые и новые схемы спекулянты. Продают билеты с наценкой, причем не всегда существующие. Подробностями с «Фонтанкой» поделились в Кунсткамере.
«Людей, которые занимаются незаконной продажей билетов вокруг нашего музея, мы видим уже не первый год. Мы вводим все новые и новые ограничения, а они — выискивают все новые и новые способы». И если пару лет назад спекулянты выкупали электронные билеты и перепродавали по завышенной цене, то в этом году они свели издержки производства до минимума и билеты начали подделывать.
«Бедные посетители по этому билету проходят в здание музея, его сканируют, и выясняется, что он то на другую дату, то на другой адрес, то не сканируется вовсе», — рассказали в музее. Причем иногда спекулянты прямо говорят, что билет фальшивый, и инструктируют покупателей так: проходите в музей, просите, чтобы вас пропустили в гардероб или в туалет, а дальше — теряетесь в толпе.
В прошлом году Кунсткамера ввела ограничение по числу билетов, которые можно купить по одной банковской карте. Также в музее разделили онлайн-оформление билетов бесплатных и платных, потому что раньше спекулянты скупали бесплатные на сайте и создавали искусственный дефицит. Более того, на мошенников работает несколько человек со справками об инвалидности. «В наш музей инвалиды имеют право входить без очереди. Так вот, они начинают в кассе требовать по
В день по билетам, купленным с рук, в музей пытаются пройти более пятидесяти человек. Полиция помочь ничем не может: как только подъезжает патрульная машина — спекулянтов и след простыл, а покупатели заявления писать отказываются, даже если попались на подделку. «Чувствуют, что сделали что-то неправильное, и хотят побыстрее уйти. Как таковой статьи за спекуляцию у нас нет», — рассказывают в музее.
Причем на одних билетах бизнес спекулянтов на заканчивается. Есть компании, которые организуют левые экскурсии: покупают экскурсионную путевку в музее и продают людям билет на нее за десять тысяч. Есть сайты-дублеры, на которые попадаются покупатели. «И эта проблема стоит не только перед нашим музеем. Со спекулянтами сталкиваются в Эрмитаже, в Русском музее, в Исаакиевском соборе. Мне самой недавно предложили билет в собор в два раза дороже, чем он есть на самом деле. В Царском Селе эта проблема очень остро стояла, поэтому они начали электронные билеты делать именными. При покупке нужно вводить паспортные данные на каждого человека», — рассказала «Фонтанке» Екатерина Шерстенникова, заведующая отделом приема и экскурсионного обслуживания Кунсткамеры.
Она подчеркнула, что страдают от спекулянтов и музейщики, и посетители. Туристы переплачивают или стоят в очереди и не успевают пройти в музей из-за тех, кто купил билеты с рук, а музеи — несут огромные имиджевые потери.
Свидание за пару сотен тысяч
Под вечер неудачливый турист уже успел похоронить надежду на спокойный отдых. И тут к нему подходит познакомиться симпатичная девушка. Искра, буря — и вы уже в ресторане. По счастливой случайности оказался один свободный столик, летним вечером и в центре города! «Это судьба», — думает турист. «Это схема», — узнает он позже от полиции или от знакомых.
О том, как свидания в Петербурге закончились пустыми кошельками для мужчин, уголовными делами — для девушек, облавами — для ресторанов, «Фонтанка» уже рассказывала. Жертвы консумации отдавали за вечер в компании спутницы от 6 до
В конце июня оперативники уголовного розыска вместе с СОБРом нагрянули в рестораны Veggieteria и «Дегустерия» и задержали по делу о консуматоршах
Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»