Билеты до туалета, фото с Петром и дегустации чая. Как туристов «разводят» на деньги в Петербурге в сезоне-2024

В разгар сезона на туристах зарабатывает и город, и его не очень добросовестные жители. Несуществующие квартиры, фото с голубями, царями и конями, экскурсии по оверпрайсу и даже свидания могут оставить гостя Петербурга без настроения и денег. «Фонтанка» поставила себя на место туриста и собрала ошибки, которые он может совершить до и во время приезда в Петербург.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сдается квартира (несуществующая)

Предположим, петербургские отели вас не впечатлили, и вы решили снять квартиру. По-домашнему, с кухней, а главное — с впечатляющим видом. Таких на сайтах размещения объявлений сотни: минимум фотографий интерьера, максимум — Исаакиевского, Казанского или Дворцовой площади в оконной раме. Запрашивают арендаторы 8–10 тысяч в среднем, но есть и варианты по подозрительно привлекательной цене — 2–4 тысячи в сутки. «Надо брать», — думает экономный турист.



Договариваетесь о брони, прилетает предупреждение: сезон летний, спрос высокий, каждый день должен быть на счету, по крайней мере банковском. Просят предоплату. Готовили ленты соцсетей к фото на балконе с красивым видом и чашечкой кофе? Поздравляем, знакомство с Петербургом начнется с отделения полиции и экстренного поиска другого номера по оверпрайсу.



Схема простая и даже не требует знаний фотошопа. Мошенники снимают на сутки реально существующую квартиру в центре, фотографируют ее, а главное — вид из окна, а потом выдают за свою. Скупой турист переводит за несуществующую квартиру предоплату — и остается без крыши над головой и на чемоданах. В 2022 году такие «арендодатели» развели более 80 человек и заработали на них четыре миллиона рублей. При обыске у них изъяли 85 банковских карт и 370 «симок» .

Еще полтора миллиона заработали уже не на туристах, а на студентах, которые подыскивали квартиры для долгосрочной аренды. «Риелторы» получали предоплату, блокировали номер телефона, снимали объявление с сайта и больше не выходили на связь.



Фото с царем или конем

С квартирой не задалось, но Петербург-то никуда не делся. Значит, надо идти смотреть достопримечательности — не из окна, так вживую. На месте поражает не только архитектура: сквозь толпу таких же туристов плывет императрица да платьем шуршит. Обычно — под ручку с молодым Петром. В царскую семью принимают быстро: улыбаются, машут, крепко обнимают, хотите вы этого или нет. Предлагают щелкнуться на память, и не раз, как обычно лениво фотографирует ваш спутник на прогулке, а все десять.



Когда фотосессия подходит к концу, Екатерина с улыбкой озвучивает стоимость — 500 рублей . За каждое фото. Открываете галерею — оказывается, что наснимали вас на пару тысяч. Отказываетесь платить — от былого дружелюбия и уж тем более царского величия не остается и следа. Почти честно заработанное лицом и костюмом императорская чета требует настойчиво, иногда — и благим матом. Отпускают с непострадавшим кошельком только если все фото вы удалите. Обмануть не выйдет: императоры нынче продвинутые и про папку «недавно удаленные» в курсе.



Опасаться следует не только императоров. Нарядные и предприимчивые в центре города водятся всех сортов: и ангелы с крыльями, и кони, и зебры. Позолоченные от подошвы туфель до кончиков волос статуи сначала стоят и почти не моргают, а как находят в толпе жертву — оживают, хватают зазевавшегося туриста и предлагают фото. Те, кто хочет заработать, но наряжаться желанием не горит, прогуливаются по Невскому с голубями и предлагают взять измученную птицу на руки, а то и на голову. Исход тот же — сначала фото, потом — счет.



Обитают разодетые цари и лошади ровно там же, где и туристы: на Дворцовой площади, Невском проспекте, стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости, рядом с Медным всадником и храмом Спаса на Крови. В последние годы, преимущественно на Дворцовой площади и в районе Гостиного двора, родилась еще одна разводка — уличные фотографы. Щелкнуть предлагают без императора на фоне, зато — профессионально. Цепляют обычно комплиментами, делают пару кадров, показывают и начинают просить деньги. Не хотите платить — тогда только смотреть, руками не трогать и к себе в фотоархив не перекачивать.



Интернет пестрит вакансиями, описание многообещающее, с легким привкусом инфоцыганства: «Рaботa для тех, кто действительно хочет зарабатывать». «Аниматорам» предлагают от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. Обязанности — приглашать туристов на фотосессию. Требования — харизматичность, умение убеждать и уверенность в себе. В идеале — опыт в продажах.



Корреспондент «Фонтанки» позвонил по одному из объявлений. Поработать предложили Екатериной II с 11:00 до 19:00. График — 2/2, костюм выдадут, но приходить на работу лучше с аккуратным макияжем. Платить пообещали ежедневно — 50% от кассы. «В среднем выходит три-четыре тысячи за смену, но потолка нет. В сезон кто-то и по восемь зарабатывает», — рассказал работодатель.



Угоститесь чаем

Вернемся к неудачливому туристу. С квартирой развели, с фотографиями — тоже. Наученный горьким опытом теперь всех разодетых обходит стороной, но не теряет оптимизма и продолжает прогулку. Подходит молодая девушка и спрашивает: «А вы любите чай?» Кто ж не любит. Слово за слово — зовут на бесплатную дегустацию. Если урок про бесплатный сыр после фотосессии вы все-таки усвоили и попытались промоутеру отказать, то добьют вас тем, что начнут давить на жалость. Студентка, снимаю комнату, подрабатываю, как могу, мне за вас 200 рублей заплатят, а с вас не убудет — чай попьете и уйдете.

Неуверенно соглашаетесь — вас ведут в подворотню и параллельно забалтывают, чтобы не передумали. За дверью начинается чайная церемония. Правда, таинства и приватности никакой — парочек дегустатор-консультант обычно три-четыре, объединяют их немытые пиалки. Попробовать предлагают два вида чая: японский мико (на деле обычный каркаде, но эффект обещают как от афродизиака) и пуэр. Попробовали? Какая удача: именно сегодня скидки, и чай за семь тысяч вам готовы продать за три с половиной. Отказываться от такой щедрости придется очень настойчиво, аргумент «да я больше кофе люблю» не пройдет.



Одна из таких точек — Changshou Tea в районе площади Восстания. Рейтинг 2,4, отзывы говорят сами за себя. «Купил 100 г чая за 900 рублей , хотя вообще не хотел брать — консультант настолько вымотал, хотел поскорее уйти. Сейчас вскрыл, заварил и могу с уверенностью сказать, что этот чай и 300 рублей не стоит», «Оторвав белую этикетку с информацией о чае, обнаружила, что он уже просроченный. Вот тебе и «годовой» запас чая, выпей, не обляпайся», — жалуются посетители.



В 2019 году петербуржцы даже устроили флешмоб #мынебудемчай в социальных сетях. Началось все с рассказа одной из жертв дегустации — Дмитрий заявил, что девушка-промоутер отобрала у его друга скейтборд и отказалась возвращать, пока тот не попробует чай. Когда парень попытался доску отобрать, получил по лицу и якобы остался со сломанным носом.

Но наш турист был не в курсе, да и по пути от Гостинки до Маяковской мог оставить деньги еще и «кришнаитам». Схема примерно такая же, как у чайных промоутеров, только вопросы более экзистенциальные. «А вы знаете, что такое счастье?» — столица культурная, разговоры с незнакомцами — тоже на уровне, думает турист и начинает размышлять. Под шумок ему подсовывают книжку «от учителя». Не успеваешь поблагодарить — просят донат.

Приглашаем на экскурсию, по оверпрайсу и нелегально

Кошелек уже порядком опустел, на якобы бесплатное больше не ведемся. И вообще, по городу бы перемещаться в составе группы, решает турист, и приступает к выбору экскурсии. Чем лазать в Интернете, лучше выбрать на месте, тем более предлагают в центре десятки вариантов. Правда, с огромной наценкой.

Кораблики, на которые в городе зазывают кататься тысячи за полторы, на деле обойдутся рублей в 800–900, если покупать билеты в Интернете или в кассе у причала. За экскурсии в пригороды и вовсе берут по паре тысяч с человека: в Петергоф — 4 тысячи , в Пушкин — 3,5 тысячи , в Кронштадт — 2200, в Гатчину — 3 тысячи . О том, сколько стоят билеты в музеи и дворцы императорских пригородов и на чем туда можно добраться, «Фонтанка» уже рассказывала. Осторожными следует быть и с обзорными экскурсиями, за которые обычно берут около двух тысяч рублей с человека. Часто слова «вы увидите и то, и то, и то» в программке означают, что достопримечательности вы посмотрите из окна автобуса. А захотите разглядеть поближе или сделать фото — ради вас экскурсию (обычно не с живым экскурсоводом, а в наушниках) никто не остановит.



Но это экскурсии стандартные, и зовут на них обычно не так агрессивно. То ли дело прогулки по крышам или парадным! Чтобы ввязаться в такую авантюру, достаточно не успеть вовремя отвести взгляд от человека с табличкой. И вот вас уже зазывают посмотреть Петербург с высоты птичьего полета. Ценник на Невском и Лиговском проспектах, улицах Рубинштейна и Пушкинской стартует от 1 тысячи рублей с человека днем, от 2 тысяч — на закате.



Правда, адреналина на таких экскурсиях могут отхватить и те, кто высоты не боится: на месте ни ограждений, ни страховок. Инструктаж — близко к краю не подходить. Подвох в том, что легальной базы у руферов нет, в том числе — регистрации о предпринимательской деятельности и специальных разрешений. Так что есть риск, что полиция найдет вашего экскурсовода раньше, чем вы: одного из организаторов прогулок по крышам, работавшего на «рынке» полтора года, задержали в сентябре. С коллегами он успел заработать 9 млн рублей.



Вывод — любоваться Петербургом лучше с официальных смотровых площадок. Такие можно найти в лофт-проекте «Этажи», в Исаакиевском соборе и на колокольне Петропавловского.

Продаются билеты до туалета

Но с билетами в музеи-то проблем быть не должно? Как бы не так. В Петербурге набираются опыта и используют все новые и новые схемы спекулянты. Продают билеты с наценкой, причем не всегда существующие. Подробностями с «Фонтанкой» поделились в Кунсткамере.

«Людей, которые занимаются незаконной продажей билетов вокруг нашего музея, мы видим уже не первый год. Мы вводим все новые и новые ограничения, а они — выискивают все новые и новые способы». И если пару лет назад спекулянты выкупали электронные билеты и перепродавали по завышенной цене, то в этом году они свели издержки производства до минимума и билеты начали подделывать.



«Бедные посетители по этому билету проходят в здание музея, его сканируют, и выясняется, что он то на другую дату, то на другой адрес, то не сканируется вовсе», — рассказали в музее. Причем иногда спекулянты прямо говорят, что билет фальшивый, и инструктируют покупателей так: проходите в музей, просите, чтобы вас пропустили в гардероб или в туалет, а дальше — теряетесь в толпе.

В прошлом году Кунсткамера ввела ограничение по числу билетов, которые можно купить по одной банковской карте. Также в музее разделили онлайн-оформление билетов бесплатных и платных, потому что раньше спекулянты скупали бесплатные на сайте и создавали искусственный дефицит. Более того, на мошенников работает несколько человек со справками об инвалидности. «В наш музей инвалиды имеют право входить без очереди. Так вот, они начинают в кассе требовать по 10–15 билетов . И если кассиры отказывают, то они начинают писать жалобы и угрожать», — поделились в Кунсткамере.



В день по билетам, купленным с рук, в музей пытаются пройти более пятидесяти человек. Полиция помочь ничем не может: как только подъезжает патрульная машина — спекулянтов и след простыл, а покупатели заявления писать отказываются, даже если попались на подделку. «Чувствуют, что сделали что-то неправильное, и хотят побыстрее уйти. Как таковой статьи за спекуляцию у нас нет», — рассказывают в музее.

Причем на одних билетах бизнес спекулянтов на заканчивается. Есть компании, которые организуют левые экскурсии: покупают экскурсионную путевку в музее и продают людям билет на нее за десять тысяч. Есть сайты-дублеры, на которые попадаются покупатели. «И эта проблема стоит не только перед нашим музеем. Со спекулянтами сталкиваются в Эрмитаже, в Русском музее, в Исаакиевском соборе. Мне самой недавно предложили билет в собор в два раза дороже, чем он есть на самом деле. В Царском Селе эта проблема очень остро стояла, поэтому они начали электронные билеты делать именными. При покупке нужно вводить паспортные данные на каждого человека», — рассказала «Фонтанке» Екатерина Шерстенникова, заведующая отделом приема и экскурсионного обслуживания Кунсткамеры.



Она подчеркнула, что страдают от спекулянтов и музейщики, и посетители. Туристы переплачивают или стоят в очереди и не успевают пройти в музей из-за тех, кто купил билеты с рук, а музеи — несут огромные имиджевые потери.

Свидание за пару сотен тысяч

Под вечер неудачливый турист уже успел похоронить надежду на спокойный отдых. И тут к нему подходит познакомиться симпатичная девушка. Искра, буря — и вы уже в ресторане. По счастливой случайности оказался один свободный столик, летним вечером и в центре города! «Это судьба», — думает турист. «Это схема», — узнает он позже от полиции или от знакомых.



О том, как свидания в Петербурге закончились пустыми кошельками для мужчин, уголовными делами — для девушек, облавами — для ресторанов, «Фонтанка» уже рассказывала. Жертвы консумации отдавали за вечер в компании спутницы от 6 до 300 тысяч рублей. Схема простая: девушки приводят мужчин в скам-кафе как бы случайно. Там дама заказывает бокал-два игристого, а в конце свидания ее спутник получает счет на кругленькую сумму. В одном из таких заведений 125 мл вина стоят в семь раз дороже, чем целая бутылка в алкогольном магазине.



В конце июня оперативники уголовного розыска вместе с СОБРом нагрянули в рестораны Veggieteria и «Дегустерия» и задержали по делу о консуматоршах 13 человек . По данным правоохранителей, некоторые посетители оставляли в заведениях сотни тысяч рублей.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

