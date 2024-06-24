Полиция пришла в рестораны Петербурга, из которых мужчины выходили без штанов

Оперативники полиции Петербурга пресекли деятельность ресторанов, которые делали выручку при помощи «консуматорш». Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, речь идет о двух заведениях с созвучными названиями — «Дегустерия» и Veggieteria, первый находится на Васильевском острове, второй — в Адмиралтейском районе. Обманутые джентльмены, по данным «Фонтанки», жаловались на них давно, теперь жертвы знойных девушек, оплатившие «конские» счета, могут радоваться.



Схема обмана была банальной, петербуржцам она давно знакома. Местные жители, туристы и иностранцы знакомились с успешными красотками на сайтах знакомств, те почти сразу же предлагали встретиться где-нибудь в центре. На свидание их доставляли дорогие машины, а после недолгой прогулки девушки предлагали пойти куда-нибудь перекусить. Предложенные кавалерами варианты их всегда чем-то не устраивали, в итоге консуматорши сами выбирали место. В зависимости от дислокации, это были либо «Дегустерия» на Кадетской линии, либо Veggieteria на Казанской улице.



Мужчины, увидев цены в меню, в краску старались не впадать и держали лицо. К концу приятного вечера они оставляли в кассе заведения до 400 тысяч рублей. Леди же благодарили спутника за фантастическое свидание и укатывали в закат на элитном авто. На дальнейший контакт они уже не шли.

Полиция выяснила, что доверчивых джентльменов разводили с самого начала, потому что на сайте знакомств с ними общалась не девушка, а специальный человек. Причем это мог быть даже мальчик 16–17 лет. Именно он оценивал платежеспособность мужчины и назначал встречу, после чего отправлял на место девушку. Интересно, что посторонний человек попасть в ресторан просто так не мог. Заведение открывалось только для жертв. За соседними же столиками сидели люди, которые были в курсе схемы обмана. Они также заказывали еду и напитки, чтобы гость ничего не заподозрил.



По данным полиции, под видом дорогих напитков официанты приносили дешевые аналоги, а иной раз и вовсе простой лимонад. Некоторые потерпевшие рассказывали, что уже после первого бокала переставали нормально соображать. Проигнорировать оплату счета было нельзя — на дверях стояли молодые люди с юга, которые сразу же пресекали скандалы.



На данный момент возбуждено 4 уголовных дела о мошенничестве, но число пострадавших может измеряться сотнями. Полиция устанавливает личности обманутых, чтобы в дальнейшем признать их потерпевшими. Рестораны работали с начала 2022 года, в схему вовлечено более 60 человек. Во главу группы следствие ставит 26-летнего ранее судимого петербуржца. Каждый месяц такой бизнес, по скромным подсчетам, приносил владельцу порядка 2,6 млн рублей.

