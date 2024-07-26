«Если мы приложим современную белую ткань, будет колоссальный контраст». Эрмитаж явил «Прекрасную эпоху» в Галерее костюма

В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» открыли новую экспозицию Галереи костюма. Одна ее часть будет постоянной и представит историю развития европейского костюма за последние 350 лет , а другая — более детально покажет один из ее аспектов или периодов. Например, сейчас можно более детально изучить костюмы «Прекрасной эпохи».



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В истории культуры отсчет «Прекрасной эпохи» (Belle Époque) ведется, по одним меркам, с 1870-х годов, по другим — с 1890-х. Когда появилось само понятие — тоже спорят (мол, понятие толком не устоялось): либо в 1919-м , либо уже в поздние 1930-е годы. Первоначально оно касалось Франции и Бельгии, и только позже распространилось на другие страны Европы. Якобы общество прочувствовало радость мирной жизни после окончания Первой мировой и осознало, что за предшествовавшие полвека человечество значительно продвинулось в плане научно-технического, экономического и культурного прогресса (при всем драматизме исторических событий).



«Костюмы «Прекрасной эпохи» представлены, главным образом, гардеробами последних российских императриц — Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, членов императорской фамилии и также их окружения, — рассказывает об экспозиции ее автор Нина Тарасова, заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры. — Очень многие платья из бальных и визитных представлены широкой публике и специалистам впервые».

Впервые публике представлена и обувь: в зоне постоянного экспонирования туфельки XVIII века — из коллекции, недавно купленной Эрмитажем у Назима Мустафаева. Из других крупных коллекций, вошедших в экспозицию, — платья из собрания актрисы и жены дипломата Веры Карахан, приобретенного в свое время благодаря хранителю, исследователю текстиля Тамаре Коршуновой (памяти которой и посвящена выставка).



«Это прекрасный комплекс модерновых платьев, их было больше 40, — рассказывает Нина Тарасова. — А что касается платьев ХХ века и ХХI — это исключительно дары Эрмитажу. Например, компании BABOCHKA — замечательное дарение, больше 30 костюмов , созданных с 1980-го по 2018 год , этот период у нас теперь очень хорошо представлен. Эдита Пьеха тоже подарила нам пять платьев, одно из которых вы увидите на экспозиции: в конце галереи синее платье с цветочками, стилизованными под ромашки. Это ее платье 70-х годов, сшитое для Эдиты Станиславовны Вячеславом Зайцевым».



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Практически все костюмы на выставке носили наши соотечественники. И лишь один наряд принадлежал иностранцу.

«Это костюм знаменитейшего американского модельера Нормана Норелла, который нам был подарен Татьяной Сорокко, известной топ-моделью, которая живет в США, — рассказывает Нина Тарасова. — Она подарила нам целый ряд костюмов, один из них вы увидите в конце: юбка и блуза из синего джерси с блестящими пуговицами, с белым воротником и красным бантом. Очень стильный. Это конец 1960-х годов».



Важная деталь: погружаться в историю костюма посетителям придется в полумраке — старинные платья боятся яркого света, ткани просто разрушаются. Поэтому в процессе подготовки этой выставки все костюмы прошли кропотливую реставрацию. На вопрос о том, что было самым сложным, реставраторы отвечают: ткани.

«Особенно шёлк: он, видимо, был подвергнут, когда его производили, какой-то обработке, и он сейчас очень сильно страдает, от времени рассыпается, даже просто когда лежит, — поясняет Татьяна Грунина-Шкварок, художник-реставратор высшей категории. — Поэтому та красота, которую вы видите, на самом деле, потребовала довольно большой реставрационной работы по укреплению этих тканей».



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все ткани в витрине натуральные. Даже поблескивающие пайетки на черной курточке-ротонде: пайетки в те времена изготавливали либо из металла, либо из желатина — и потому в украшенной ими одежде нельзя было попадать под дождь: они бы просто растворились.



Впрочем, под дождем их обладательницы и не ходили. И даже маленькие зонтики в витринах предназначались для защиты от солнца (недаром по-французски они называются parasol — «против солнца»).

В дальней части галереи, со стороны «Прекрасной эпохи», на себя обращает внимание композиция из двух платьев с расправленными вперед, на обозрение, белыми шлейфами.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это две прекрасных княжны, Татьяна и Ольга: есть знаменитая фотография, на которой они именно так стоят, — продолжает реставратор. — Платья, которые были сшиты всем четырём княжнам (включая Марию и Анастасию. — Прим. ред.), одинаковые — для празднования трёхсотлетия дома Романовых. Два из этих платьев у нас сохранились. Позади стоит кирасирская форма Николая I . Рядом с ней — розовое платье Александры Фёдоровны, его жены. Справа красивый белый прогулочный костюм из пике с зонтиком — это Мария Фёдоровна, императрица, мать Николая II ».



Кстати, о цвете: большинство представленных платьев на выставке «Прекрасной эпохи» — светлых, пепельно-бежевых или пудрово-розовых оттенков.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Действительно, не было снежно-белых оттенков, белая ткань была немножко с оттенком шампань, кремовым, — комментирует Татьяна Грунина-Шкварок. — Даже подвенечные платья не были снежно-белыми. Даже не знаю почему — может быть, выделка шёлка была такова, может быть, мода. Если мы сюда приложим нашу современную белую ткань, увидим колоссальный контраст, она будет выглядеть даже синюшно на фоне такого мягкого оттенка».



Какие же размеры они носили?

«Александра Фёдоровна — я думаю, что 46−48-й , при росте где-то 174−175 , — вспоминает реставратор, своими руками готовившая каждое платье к этой выставке. — Мария Фёдоровна имела очень узкую талию, порядка 48−50 сантиметров , и сама по себе была довольно миниатюрная. Рост у нее был небольшой, может быть 165 сантиметров . Это понятно даже по манекену. Очень спортивная фигура, она всю жизнь занималась разными видами спорта, любила танцевать до последнего времени».

Отсутствие на выставке этикеток — особенность экспонирования в РХЦ: поскольку мы в хранении, предполагается обязательный рассказ экскурсовода. А объяснение явно потребуется с первых шагов, когда посетитель увидит церковное облачение и костюм в русском стиле.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Когда вы заходите в галерею, прологом к ней служит необычный подиум. Казалось бы, он совершенно не связан с «Прекрасной эпохой»: вы видите там церковное облачение. Почему? Потому что они вне времени, вне моды, и это наша связь с древностью. А дальше, напротив церковных облачений, вы увидите зеркало, в котором сможете рассмотреть и себя. Словно портал, это зеркало приглашает вас войти вот в ту самую реку времени, реку костюмов, где вам захочется провести, я уверена, много-много минут и часов».



Выставка костюмов «Прекрасной эпохи» будет доступна в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» до конца октября 2025 года. Костюмы в постоянной части экспозиции также постепенно будут сменяться из соображений их сохранности.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

