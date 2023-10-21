Эрмитаж приобрёл 44 пары мужской, женской и детской обуви. И еще три туфли

Взрослая и детская обувь 1690-х — 1840-х годов — 44 пары и три полупары из собрания известного российского коллекционера, исследователя и издателя Назима Мустафаева вошли в собрание Государственного Эрмитажа. Об этом рассказали в музее 21 октября.
Предметы гардероба были произведены во Франции, Великобритании, Пруссии и США и, по мнению музейщиков, «достаточно полно иллюстрируют историю развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке на протяжении полутора веков».
Сотрудники рассказали подробности о некоторых из приобретений. Например, редчайшей считается пара черных туфель простой горожанки-француженки 1770-х годов: уже тогда обувь пропитывали водонепроницаемым составом.
Также среди наиболее ценных для ученых экземпляров — детские красные кожаные ботиночки из Пруссии 1760–1770-х. Они декорированы золоченым шнуром, вышитым гербом короля Фридриха Вильгельма II, шпорами и шнуровкой спереди, их подкладка выполнена из лайки и шёлка.
Особенно важно, что предметы коллекции уже атрибутированы. На части обуви есть печатные марки производителей с обозначением места расположения мастерской и имени владельца. К некоторым приложены пояснительные записки с указанием датировки или события, в связи с которым были обуты туфли.
Новые приобретения, купить которые помогли Эрмитажу меценаты, будут показывать в постоянной экспозиции Галереи костюма в Старой Деревне и Главном музейном комплексе, а также на временных выставках.
Назим Мустафаев — бизнесмен, коллекционер, основатель виртуального музея обуви Shoe-Icons.