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    Музеи

    Эрмитаж приобрёл 44 пары мужской, женской и детской обуви. И еще три туфли

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    2 комментария
    Фото: Hermitagemuseum
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    Взрослая и детская обувь 1690-х — 1840-х годов — 44 пары и три полупары из собрания известного российского коллекционера, исследователя и издателя Назима Мустафаева вошли в собрание Государственного Эрмитажа. Об этом рассказали в музее 21 октября.

    Предметы гардероба были произведены во Франции, Великобритании, Пруссии и США и, по мнению музейщиков, «достаточно полно иллюстрируют историю развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке на протяжении полутора веков».

    Сотрудники рассказали подробности о некоторых из приобретений. Например, редчайшей считается пара черных туфель простой горожанки-француженки 1770-х годов: уже тогда обувь пропитывали водонепроницаемым составом.

    Также среди наиболее ценных для ученых экземпляров — детские красные кожаные ботиночки из Пруссии 1760–1770-х. Они декорированы золоченым шнуром, вышитым гербом короля Фридриха Вильгельма II, шпорами и шнуровкой спереди, их подкладка выполнена из лайки и шёлка.

    Фото: Hermitagemuseum
    Фото: Hermitagemuseum
    Фото: Hermitagemuseum
    Фото: Hermitagemuseum
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    Особенно важно, что предметы коллекции уже атрибутированы. На части обуви есть печатные марки производителей с обозначением места расположения мастерской и имени владельца. К некоторым приложены пояснительные записки с указанием датировки или события, в связи с которым были обуты туфли.

    Новые приобретения, купить которые помогли Эрмитажу меценаты, будут показывать в постоянной экспозиции Галереи костюма в Старой Деревне и Главном музейном комплексе, а также на временных выставках.

    Назим Мустафаев — бизнесмен, коллекционер, основатель виртуального музея обуви Shoe-Icons.

    Фото: Hermitagemuseum

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    ЭрмитажОбувь
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    Комментарии 2

    triton197721 Окт 2023 в 19:24
    Обувь достаточно состоятельных слоев "парижского населения", у основной части тогдашних "современников" была куда попроще))
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 19:20
    это в чём раньше ходили олигархи.
    а для низшего класса общества, даже сегодня лапоть выглядит не такой модной как эта обувь из средневековья.
    +0−0
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