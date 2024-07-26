Дело обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена Алиева в Петербурге споткнулось об СВО

Санкт-Петербургский городской суд не смог рассмотреть дело об убийстве бизнесмена Виктора Алиева. Предполагаемый киллер начал готовиться к СВО до того, как услышал итоговое обвинение, но следствие об этом умолчало.
Горсуд вернул прокурору дело Александра Сухарева накануне, стало известно «Фонтанке»
На предварительном слушании адвокат указал на нарушение прав своего доверителя. Сухарев ещё в апреле передавал следователю заявление о готовности пополнить ряды вооружённых сил и не был проигнорирован. В середине мая представитель военкомата принёс в СИЗО известие, что контракт заключён. В тот же день фигуранту было предъявлено окончательное обвинение.
Между тем по итогам медкомиссии Сухарева признали годным, наметили дату отбытия к месту службы и направили в СК ходатайство о паузе в предварительном следствии. Она предусмотрена законодательством для тех, кто заключил контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В перспективе — освобождение от уголовной ответственности без судебного разбирательства. Например, если фигурант дела получит государственную награду.
Ходатайство, которое может быть рассмотрено только на стадии досудебного производства, в СК осталось без ответа. Оно было получено
Официальная просьба из пункта отбора об освобождении контрактника Сухарева для службы в рядах ВС добралась до суда только под конец месяца. Судья согласилась с адвокатом, что в период следствия были нарушены права обвиняемого и в ходе судебного разбирательства их не восстановить.
В объединённой пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили возврат дела прокурору.
47-летнего Александра Сухарева, в неформальном мире известного как Боцман, задержали в августе прошлого года по подозрению в убийстве и тогда же отправили под стражу. Коротко о его биографии рассказывали здесь. По версии следствия, за два месяца до этого Сухарев не менее семи раз выстрелил в директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева, приехавшего на рабочую площадку на Глухарской улице. За убийством, которое зафиксировала камера наблюдения, увидели заказ.
После задержания предполагаемый стрелок закрылся
Пока следствие собирало доказательства вины Сухарева по делу об убийстве, Тосненский горсуд Ленобласти вынес ему приговор за серию разбоев.