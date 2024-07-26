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    Дело обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена Алиева в Петербурге споткнулось об СВО

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Санкт-Петербургский городской суд не смог рассмотреть дело об убийстве бизнесмена Виктора Алиева. Предполагаемый киллер начал готовиться к СВО до того, как услышал итоговое обвинение, но следствие об этом умолчало.

    Горсуд вернул прокурору дело Александра Сухарева накануне, стало известно «Фонтанке» 26 июля. Как следует из картотеки суда, обвиняемый в убийстве по найму и незаконном обороте оружия Сухарев просил, чтобы вопрос о его вине решали присяжные. Материалы поступили в суд 17 июня, но процесс забуксовал, не начавшись.

    На предварительном слушании адвокат указал на нарушение прав своего доверителя. Сухарев ещё в апреле передавал следователю заявление о готовности пополнить ряды вооружённых сил и не был проигнорирован. В середине мая представитель военкомата принёс в СИЗО известие, что контракт заключён. В тот же день фигуранту было предъявлено окончательное обвинение.

    Между тем по итогам медкомиссии Сухарева признали годным, наметили дату отбытия к месту службы и направили в СК ходатайство о паузе в предварительном следствии. Она предусмотрена законодательством для тех, кто заключил контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В перспективе — освобождение от уголовной ответственности без судебного разбирательства. Например, если фигурант дела получит государственную награду.

    Ходатайство, которое может быть рассмотрено только на стадии досудебного производства, в СК осталось без ответа. Оно было получено 17 июня — в этот же день дело ушло в суд.

    Официальная просьба из пункта отбора об освобождении контрактника Сухарева для службы в рядах ВС добралась до суда только под конец месяца. Судья согласилась с адвокатом, что в период следствия были нарушены права обвиняемого и в ходе судебного разбирательства их не восстановить.

    В объединённой пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили возврат дела прокурору.

    47-летнего Александра Сухарева, в неформальном мире известного как Боцман, задержали в августе прошлого года по подозрению в убийстве и тогда же отправили под стражу. Коротко о его биографии рассказывали здесь. По версии следствия, за два месяца до этого Сухарев не менее семи раз выстрелил в директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева, приехавшего на рабочую площадку на Глухарской улице. За убийством, которое зафиксировала камера наблюдения, увидели заказ.

    После задержания предполагаемый стрелок закрылся 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против самого себя. Признательные показания дал второй задержанный, который, как считают, помогал изучать распорядок и привычки жертвы.

    Пока следствие собирало доказательства вины Сухарева по делу об убийстве, Тосненский горсуд Ленобласти вынес ему приговор за серию разбоев. 26 октября фигурант получил 12 лет колонии.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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