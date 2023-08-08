Не копеечный долг. Что известно о задержанных по делу об убийстве Виктора Алиева

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Полиция нашла подозреваемых в недавнем убийстве бизнесмена в Приморском районе. Одного из задержанных 8 августа зовут Александр Сухарев. Ему 47 лет, и в неформальном мире он более известен как Боцман. В его биографии — лихие сюжеты. К вечеру в кабинет следователя привезли еще одного собеседника. Убитому он приходился деловым партнером и был должен крупную сумму.



Утром 5 июня директор строительной компании «Монолит» Виктор Алиев приехал на стройплощадку на Глухарской улице. Дальнейшее зафиксировала камера видеонаблюдения: бизнесмен выходит из машины, кликает брелок сигнализации; в этот момент к нему приближается мужчина в строительной куртке и каске и на ходу начинает стрелять. Киллер сделал по меньшей мере шесть выстрелов, последними — буквально добивал лежащего неподвижно Алиева. Лицо стрелка в кадр не попало. Перехваты по «горячим следам» результатов не дали.



Интересен тот факт, что на момент убийства бизнесмена Александр Сухарев находился под судом, где слушается уголовное дело по серии налетов на ювелирные салоны Петербурга. Сухарев и на момент своего задержания 8 августа является подсудимым. Приговора еще нет. Вместе с предполагаемыми подельниками Сухарева задержали в 2016 году — с поличным при ограблении ювелирного магазина. А после нескольких лет ареста им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.



По словам знающих Сухарева людей, он всегда отличался дерзостью. Так, например, перед задержанием в 2016 году налетчики подозревали, что за ними установлено наблюдение, однако Сухарев, как старший по бригаде, не стал отменять нападение на ювелирный. Говорят, он был уверен, что сможет уйти от погони. Но не смог.

Обычно люди с таким характером не готовы разговаривать с уголовным розыском, тем более когда речь идет о заказном убийстве. По данным «Фонтанки», Александр Сухарев избрал предсказуемую защиту — закрылся 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против самого себя.



Второй задержанный — Артем Рягин. Ему вменяют соучастие в убийстве предпринимателя Алиева. По версии следствия, Рягин готовил информацию для стрелка, изучая привычки и распорядок дня жертвы. У него не столько «заслуг» перед преступным миром, как у Сухарева. Но его, как говорится, тоже хорошо знают по улице.



Заказчик убийства не назван, однако ранее сообщалось, что мотивом мог стать крупный долг перед Алиевым. Как подтвердили собеседники в следствии, все дело в долговых обязательствах перед компанией «Монолит». Деталей «Фонтанке» не раскрыли, но, по информации нашего издания, одновременно с задержанием Сухарева и Рягина Следственный комитет пришел с обыском к 59-летнему бизнесмену Сергею Копейкину.

Это генеральный директор петербургской инвестиционной компании «НСК». Структура является генеральным подрядчиком строительства комплекса на Глухарской улице, а компания убитого Виктора Алиева «Монолит» была подрядчиком, как раз у «НСК». По данным нашего издания, несмотря на то что в строительной иерархии «НСК» стоит выше «Монолита», Алиев кредитовал Копейкина на 175 млн рублей. Хотя, конечно, при строительстве крупных объектов у бизнесменов могут быть различные долговые обязательства.



По состоянию на 17:00 8 августа, Сергея Копейкина допрашивают в Следственном комитете Петербурга. Его позиция — сдержанно-возмущенная. Что касается подозреваемого в стрельбе Сухарева, то он отказался от дачи показаний, используя 51-ю статью Конституции. Позиция второго задержанного «Фонтанке» пока непонятна.



После убийства в июне «заказной» отдел ГУ МВД, как писала «Фонтанка», пошел искать наемника и заказчика в трех направлениях. Похоже, одно сработало. Скоро вам сообщим — какое.

