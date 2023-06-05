За киллером, убившим бизнесмена в Приморском районе, идут в трех направлениях. «Фонтанка» узнала каких

Сотрудники управления уголовного розыска Петербурга в рамках расследования убийства 47-летнего директора строительной организации Бориса Алиева в Приморском районе разделились на три группы.



Первая не анализирует ни мотивы убийства, ни мотивы жертв, а работает только на месте преступления, общаясь с возможными очевидцами, собирая все, что можно собрать, стало известно «Фонтанке» 5 июня.



Вторая изучает мобильный телефон жертвы, в частности звонки, которые могут натолкнуть на какой-либо конфликт погибшего. В том числе и в коммерческой сфере.

