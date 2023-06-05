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    За киллером, убившим бизнесмена в Приморском районе, идут в трех направлениях. «Фонтанка» узнала каких

    9 комментариев

    Сотрудники управления уголовного розыска Петербурга в рамках расследования убийства 47-летнего директора строительной организации Бориса Алиева в Приморском районе разделились на три группы.

    Первая не анализирует ни мотивы убийства, ни мотивы жертв, а работает только на месте преступления, общаясь с возможными очевидцами, собирая все, что можно собрать, стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    Вторая изучает мобильный телефон жертвы, в частности звонки, которые могут натолкнуть на какой-либо конфликт погибшего. В том числе и в коммерческой сфере.

    Третья группа работает по знакомым и особенно бизнес-партнерам погибшего, выясняя возможные столкновения из-за денег, подрядов, контрактов, невыплат, несоблюдения обязательств и так далее.

    Промежуточные результаты работы групп направляются в центр принятия решений управления уголовного розыска и в случае необходимости в следственный комитет для проведения обысков, доставлений и задержаний.

    Выстрелы на Глухарской улице, 12, раздались в 9 утра. Киллер подошел к бизнесмену, приехавшему на стройплощадку на совещание, и расстрелял его в упор. Всего из пистолета ТТ, по предварительной информации, было сделано семь выстрелов. Мужчина от полученных ранений скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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    Комментарии 9

    Гость05 Июн 2023 в 15:12
    Да если бы пролетариев кормили нормально,никогда бы такого не было.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 14:56
    Алиев - популярная русская фамилия.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 14:54
    Семь выстрелов в упор. Это что-то личное.
    +0−0
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