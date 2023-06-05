За киллером, убившим бизнесмена в Приморском районе, идут в трех направлениях. «Фонтанка» узнала каких

Сотрудники управления уголовного розыска Петербурга в рамках расследования убийства 47-летнего директора строительной организации Бориса Алиева в Приморском районе разделились на три группы.
Первая не анализирует ни мотивы убийства, ни мотивы жертв, а работает только на месте преступления, общаясь с возможными очевидцами, собирая все, что можно собрать, стало известно «Фонтанке» 5 июня.
Вторая изучает мобильный телефон жертвы, в частности звонки, которые могут натолкнуть на какой-либо конфликт погибшего. В том числе и в коммерческой сфере.
Третья группа работает по знакомым и особенно бизнес-партнерам погибшего, выясняя возможные столкновения из-за денег, подрядов, контрактов, невыплат, несоблюдения обязательств и так далее.
Промежуточные результаты работы групп направляются в центр принятия решений управления уголовного розыска и в случае необходимости в следственный комитет для проведения обысков, доставлений и задержаний.
Выстрелы на Глухарской улице, 12, раздались в 9 утра. Киллер подошел к бизнесмену, приехавшему на стройплощадку на совещание, и расстрелял его в упор. Всего из пистолета ТТ, по предварительной информации, было сделано семь выстрелов. Мужчина от полученных ранений скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».