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    После стрельбы на строительной площадке в Приморском районе возбуждено уголовное дело

    5 комментариев

    ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело после ЧП на стройплощадке в Приморском районе.

    Как сообщает ведомство 5 июня, на месте нашли тело 47-летнего мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями.

    По предварительным данным, погибший — глава компании СК «Монолит» Алиев. Преступники выстрелили не менее 7 раз в упор в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте. Предположительно, стреляли из пистолета ТТ.

    Очевидцы, как писала «Фонтанка», видели убегающих с места стрельбы троих в строительной форме.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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    Комментарии 5

    Гость05 Июн 2023 в 13:12
    Ну вот и девяностые возвращаются...
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:51
    Беглов из Баку заплакал.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:43
    Тоже очередь в столовую не поделили?
    +0−0
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