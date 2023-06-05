После стрельбы на строительной площадке в Приморском районе возбуждено уголовное дело

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело после ЧП на стройплощадке в Приморском районе.



Как сообщает ведомство 5 июня, на месте нашли тело 47-летнего мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями.



По предварительным данным, погибший — глава компании СК «Монолит» Алиев. Преступники выстрелили не менее 7 раз в упор в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте. Предположительно, стреляли из пистолета ТТ.



Очевидцы, как писала «Фонтанка», видели убегающих с места стрельбы троих в строительной форме.

