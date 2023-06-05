Мужчину на стройке в Приморском районе расстреляли в упор. Предположительно, он — директор строительной организации

Полиция Приморского района устанавливает личность погибшего от огнестрельных ранений на строительной площадке мужчины.



Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, неизвестные, которые напали на мужчину около 9 утра у дома 12 по Глухарской улице, выпустили в него в упор 5–6 пуль. По предварительной информации, погибший — директор компании.



Очевидцы видели убегающих с места троих мужчин в строительной одежде. Но прибывшие на место наряды полиции их не нашли. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По одной из версий, на Глухарской произошло заказное убийство.

