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    Мужчину на стройке в Приморском районе расстреляли в упор. Предположительно, он — директор строительной организации

    27 комментариев

    Полиция Приморского района устанавливает личность погибшего от огнестрельных ранений на строительной площадке мужчины.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, неизвестные, которые напали на мужчину около 9 утра у дома 12 по Глухарской улице, выпустили в него в упор 5–6 пуль. По предварительной информации, погибший — директор компании.

    Очевидцы видели убегающих с места троих мужчин в строительной одежде. Но прибывшие на место наряды полиции их не нашли. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По одной из версий, на Глухарской произошло заказное убийство.

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    Комментарии 27

    Гость05 Июн 2023 в 12:33
    Рекуррентные 90е.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:24
    Андрюха, у нас глухарь на Глухарской
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:13
    Продажи встали, денег нету.
    +0−0
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