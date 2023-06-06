Многомиллионные долговые обязательства нашли у застреленного на Глухарской бизнесмена и не удивились

Директору компании «Монолит» Виктору Алиеву, застреленному на стройплощадке в Приморском районе Петербурга, задолжали порядка сотни миллионов рублей. Фамилия взявшего деньги известна, но следствие видит в нём разумного человека.



По данным «Фонтанки», 6 июня сотрудники правоохранительных органов знают, кто и сколько брал у Алиева. У бизнесмена нашли соответствующие документы, в них — другой участник строительства. Неожиданностью это не стало.



Для стройки подобные суммы несверхъестественные, и мотива за этой бумагой не видят. Как говорят, это было бы слишком просто и очень глупо. Беседы с должником это, конечно, не отменило.

