Многомиллионные долговые обязательства нашли у застреленного на Глухарской бизнесмена и не удивились

Директору компании «Монолит» Виктору Алиеву, застреленному на стройплощадке в Приморском районе Петербурга, задолжали порядка сотни миллионов рублей. Фамилия взявшего деньги известна, но следствие видит в нём разумного человека.
По данным «Фонтанки», 6 июня сотрудники правоохранительных органов знают, кто и сколько брал у Алиева. У бизнесмена нашли соответствующие документы, в них — другой участник строительства. Неожиданностью это не стало.
Для стройки подобные суммы несверхъестественные, и мотива за этой бумагой не видят. Как говорят, это было бы слишком просто и очень глупо. Беседы с должником это, конечно, не отменило.
Работа по бизнес-партнёрам с поиском возможных столкновений из-за денег, подрядов, контрактов, несоблюдения обязательств — одно из трёх направлений, по которому идут сотрудники уголовного розыска в рамках расследования убийства.
47-летний Алиев накануне утром приехал на совещание на стройплощадку на Глухарской улице, 12. Его расстреляли рядом с собственной «Шкодой». Пули попали в шею, грудь и спину. На месте насчитали семь гильз. Также среди изъятого перчатки и каска. Не исключено, что от них мог избавиться убийца — на нём также были респиратор и зелёная строительная куртка.
Рядом видели синюю «Шкоду Рапид». Автомобиль поймали у Троицкого моста, внутри были мужчина и женщина. Их опросили и отпустили.