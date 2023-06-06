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    Многомиллионные долговые обязательства нашли у застреленного на Глухарской бизнесмена и не удивились

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    Директору компании «Монолит» Виктору Алиеву, застреленному на стройплощадке в Приморском районе Петербурга, задолжали порядка сотни миллионов рублей. Фамилия взявшего деньги известна, но следствие видит в нём разумного человека.

    По данным «Фонтанки», 6 июня сотрудники правоохранительных органов знают, кто и сколько брал у Алиева. У бизнесмена нашли соответствующие документы, в них — другой участник строительства. Неожиданностью это не стало.

    Для стройки подобные суммы несверхъестественные, и мотива за этой бумагой не видят. Как говорят, это было бы слишком просто и очень глупо. Беседы с должником это, конечно, не отменило.

    Работа по бизнес-партнёрам с поиском возможных столкновений из-за денег, подрядов, контрактов, несоблюдения обязательств — одно из трёх направлений, по которому идут сотрудники уголовного розыска в рамках расследования убийства.

    47-летний Алиев накануне утром приехал на совещание на стройплощадку на Глухарской улице, 12. Его расстреляли рядом с собственной «Шкодой». Пули попали в шею, грудь и спину. На месте насчитали семь гильз. Также среди изъятого перчатки и каска. Не исключено, что от них мог избавиться убийца — на нём также были респиратор и зелёная строительная куртка.

    Рядом видели синюю «Шкоду Рапид». Автомобиль поймали у Троицкого моста, внутри были мужчина и женщина. Их опросили и отпустили.

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