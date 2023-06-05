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    СК показал место убийства директора строительной организации в Приморском районе

    1 комментарий

    Следственный комитет Петербурга показал видео с место убийства директор строительной организации в Приморском районе.

    ГСУ СК РФ по Петербургу

    47-летний убитый приехал на Глухарскую улицу на совещание к 9 утра, стало известно «Фонтанке» 5 июня. К нему подошел мужчина в строительной одежде и не менее семи раз выстрелил из ТТ.

    От полученных ранений директор скончался на месте. Погибший Виктор Алиев, по предварительной информации, возглавлял небольшую компанию СК «Монолит». В основном, компания работала на субподряде на строительных площадка Петербурга.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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