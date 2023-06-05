СК показал место убийства директора строительной организации в Приморском районе

Следственный комитет Петербурга показал видео с место убийства директор строительной организации в Приморском районе.
ГСУ СК РФ по Петербургу
47-летний убитый приехал на Глухарскую улицу на совещание к 9 утра, стало известно «Фонтанке» 5 июня. К нему подошел мужчина в строительной одежде и не менее семи раз выстрелил из ТТ.
От полученных ранений директор скончался на месте. Погибший Виктор Алиев, по предварительной информации, возглавлял небольшую компанию СК «Монолит». В основном, компания работала на субподряде на строительных площадка Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».