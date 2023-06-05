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    Людей из задержанной «Шкоды» отпустили. Причастных к убийству на Глухарской продолжают искать

    5 комментариев

    Мужчину и женщину из подозрительной «Шкоды», которую искали после убийства директора строительной компании в Петербурге, опросили и отпустили. Их возможная причастность к стрельбе не подтвердилась.

    По нашим данным, поиск предполагаемых преступников продолжается.

    Около 17 часов вечера стало известно, что у Троицкого моста сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД притормозили синюю «Шкоду Рапид». Сообщалось, что убийцы могли скрыться именно на этой машине.

    По информации «Фонтанки», синяя «Шкода» 2016 года выпуска, заинтересовавшая сотрудников, числится за 52-летним руководителем фирмы по сбору и обработке сточных вод.

    План «Перехват» ввели после убийства 47-летнего бизнесмена Виктора Алиева. Его расстреляли в упор на стройплощадке на Глухарской улице, 12, около девяти часов утра. Полицейским описали мужчину с пистолетом в рабочей одежде и оранжевой каске.

    По одной из версий, убийство было заказным. Сотрудники Управления уголовного розыска работают в трёх направлениях, в том числе выясняют возможные столкновения из-за денег, контрактов, несоблюдения обязательств. Погибший, по предварительной информации, возглавлял небольшую компанию, которая работает на субподряде на строительных площадках Петербурга.

    Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя городского ГСУ СК Олегу Бобкову доложить о ходе расследования и мерах, принятых для раскрытия преступления. «Следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица, причастного к его совершению», — сообщили в ведомстве.

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    Комментарии 5

    Гость05 Июн 2023 в 19:25
    Работнички.
    +0−0
    morfneo205 Июн 2023 в 19:25
    Если это заказуха была то если не взяли по горячим следам исполнителя то через 12 часов искать его смысла нет,он уже в условном стамбулянске.А на поиски заказчика годы уходят если грамотно спланировали
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:22
    снова мима!
    +0−0
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