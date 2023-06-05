Людей из задержанной «Шкоды» отпустили. Причастных к убийству на Глухарской продолжают искать

Мужчину и женщину из подозрительной «Шкоды», которую искали после убийства директора строительной компании в Петербурге, опросили и отпустили. Их возможная причастность к стрельбе не подтвердилась.



По нашим данным, поиск предполагаемых преступников продолжается.



Около 17 часов вечера стало известно, что у Троицкого моста сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД притормозили синюю «Шкоду Рапид». Сообщалось, что убийцы могли скрыться именно на этой машине.



По информации «Фонтанки», синяя «Шкода» 2016 года выпуска, заинтересовавшая сотрудников, числится за 52-летним руководителем фирмы по сбору и обработке сточных вод.

