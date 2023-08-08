В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена Виктора Алиева

В Петербурге Следственный комитет задержал подозреваемых в убийстве бизнесмена Виктора Алиева. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 августа.



«Заказной» отдел уголовного розыска утром во вторник задержал 43-летнего Александра Сухарева, известного в преступном мире как Боцман. Ему вменяют непосредственное исполнение убийства. Вместе с ним оперативники взяли его ровесника Артема Рягина, который, по данным следствия, занимался подготовкой преступления — выезжал на место, устанавливал, когда Алиев приезжает и уезжает.

Директора строительной компании «Монолит» застрелили на рабочей площадке в Приморском районе Петербурга. Утром 5 июня Виктор Алиев приехал на Глухарскую улицу, чтобы провести совещание. Расстреляли его, когда он вышел из своей «Шкоды», пули попали в шею, грудь и спину, на месте позже насчитали 7 гильз. «Фонтанка» публиковала видео убийства и подробности.