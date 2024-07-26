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    За пьяное метание посуды в пабе в центре Петербурга арестован второй подозреваемый

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    Суд в Петербурге определился с дальнейшей судьбой второго фигуранта по делу о хулиганстве. Пьяное метание стульев и стаканов послужило поводом на два месяца поселиться в СИЗО.

    О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов города 26 июля. В изолятор до 22 сентября будет помещен Денис Фасенко. Сам он возражал против меры и просил оставить его на свободе.

    Фасенко, Артем Валеев и еще один неустановленный фигурант были задержаны после потасовки в пабе «Лондон» на проспекте Римского-Корсакова ночью 21 июля. Из-за конфликта между клиентами заведение было частично разрушено. В ход шли кулаки, мебель и посуда. Бар оценил ущерб минимум в 136 тысяч рублей.

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