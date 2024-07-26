«Наши взгляды расходятся»: Хинштейн прокомментировал сведения о том, что его жена продает рекламу в Instagram*

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта о запрете размещения рекламы в Instagram, 26 июля прокомментировал попавшую в СМИ информацию о том, что его жена якобы продавала рекламу в «запрещенной» соцсети. Свое видение этой ситуации он изложил в телеграм-канале.



«К сожалению, по вопросу Instagram наши взгляды с женой расходятся, — написал он. — Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК, но пока безуспешно», — признался депутат Госдумы, ставший одним из инициаторов блокировки в России Instagram.

Ранее он утверждал, что после принятия закона о запрете рекламы на «нежелательных ресурсах» ответственность за нарушение будут нести и рекламодатель, и рекламораспространитель.

Супругу депутата, актрису Ольгу Полякову (никнейм в упомянутой соцсети — Polya.Polyakova), обвинили в том, что в шапке профиля у нее якобы был указан контакт менеджера для закупки рекламы в ее аккаунте. На данный момент эта информация в профиле Поляковой отсутствует.

«Сам факт пользования сетью не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга, — продолжает Хинштейн. — Что касается рекламы, то жена уже сама изложила ситуацию в ВК».



По словам парламентария, рекламу жена не продает, «что нетрудно проверить», да и в семейном бюджете он «этих денег никогда не видел».



«Буду дальше ее убеждать проститься с инстой, хотя сделать это не так-то просто», — пишет он в заключение.

