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    «Наши взгляды расходятся»: Хинштейн прокомментировал сведения о том, что его жена продает рекламу в Instagram*

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    Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта о запрете размещения рекламы в Instagram, 26 июля прокомментировал попавшую в СМИ информацию о том, что его жена якобы продавала рекламу в «запрещенной» соцсети. Свое видение этой ситуации он изложил в телеграм-канале.

    «К сожалению, по вопросу Instagram наши взгляды с женой расходятся, — написал он. — Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК, но пока безуспешно», — признался депутат Госдумы, ставший одним из инициаторов блокировки в России Instagram.

    Ранее он утверждал, что после принятия закона о запрете рекламы на «нежелательных ресурсах» ответственность за нарушение будут нести и рекламодатель, и рекламораспространитель.

    Супругу депутата, актрису Ольгу Полякову (никнейм в упомянутой соцсети — Polya.Polyakova), обвинили в том, что в шапке профиля у нее якобы был указан контакт менеджера для закупки рекламы в ее аккаунте. На данный момент эта информация в профиле Поляковой отсутствует.

    «Сам факт пользования сетью не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга, — продолжает Хинштейн. — Что касается рекламы, то жена уже сама изложила ситуацию в ВК».

    По словам парламентария, рекламу жена не продает, «что нетрудно проверить», да и в семейном бюджете он «этих денег никогда не видел».

    «Буду дальше ее убеждать проститься с инстой, хотя сделать это не так-то просто», — пишет он в заключение.


    * Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

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    Александр ХинштейнInstagramРекламаЗапретОльга полякова
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