В Москве прошли следственные действия с Евгением Серебряковым, обвиняемым в подрыве Land Cruiser на севере столицы

Обвиняемого в подрыве автомобиля Land Cruiser на севере Москвы Евгения Серебрякова 26 июля привезли на место преступления для проведения следственных действий. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанного доставили в тот самый двор, где в среду утром был взорван автомобиль, и Серебряков в условиях усиленных мер безопасности описал следователям свои действия на месте ЧП. Телеграм-канал РИА Новости показал прибытие и отъезд следственной группы.
Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».
Подозреваемого в совершении подрыва Евгения Серебрякова задержали в турецком Бодруме и экстрадировали в Россию. Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
В Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль по заданию СБУ.