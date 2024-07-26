В Москве прошли следственные действия с Евгением Серебряковым, обвиняемым в подрыве Land Cruiser на севере столицы

Обвиняемого в подрыве автомобиля Land Cruiser на севере Москвы Евгения Серебрякова 26 июля привезли на место преступления для проведения следственных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанного доставили в тот самый двор, где в среду утром был взорван автомобиль, и Серебряков в условиях усиленных мер безопасности описал следователям свои действия на месте ЧП. Телеграм-канал РИА Новости показал прибытие и отъезд следственной группы.

Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».

