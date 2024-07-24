В Москве взорвался Toyota Land Cruiser Prado, в котором были мужчина и женщина

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на парковке в Молжаниновском районе Москвы утром 24 июля. В машине в этот момент находились мужчина и женщина, передает телеканал 360.RU со ссылкой на источник.



ЧП произошло на Синявинской улице. Собеседник телеканала утверждает, что мужчина получил ранение ног и был госпитализирован. Взрыв также повредил припаркованные рядом Honda CR-V и Lada Granta.



Жильцы дома говорят, что звук взрыва был очень громкий, а ударная волна дошла до 25 этажа. На место происшествия прибыли специальные службы. Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация неустановленного предмета. Пострадали два человека, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

