    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    762мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    В Москве взорвался Toyota Land Cruiser Prado, в котором были мужчина и женщина

    27954
    9 комментариев

    Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на парковке в Молжаниновском районе Москвы утром 24 июля. В машине в этот момент находились мужчина и женщина, передает телеканал 360.RU со ссылкой на источник.

    ЧП произошло на Синявинской улице. Собеседник телеканала утверждает, что мужчина получил ранение ног и был госпитализирован. Взрыв также повредил припаркованные рядом Honda CR-V и Lada Granta.

    Жильцы дома говорят, что звук взрыва был очень громкий, а ударная волна дошла до 25 этажа. На место происшествия прибыли специальные службы. Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация неустановленного предмета. Пострадали два человека, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Следственный комитет столицы возбудил по факту случившегося уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close