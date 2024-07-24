Военный из Генштаба или офицер-связист? Что известно о подрыве авто на севере Москвы

Фото: кадр из видео / RU_CHP / Телеграм Поделиться Поделиться





На парковке жилого дома на Синявинской улице в Москве «в результате детонации неустановленного предмета» был подорван автомобиль, сообщила 24 июля официальный представитель МВД Ирина Волк. Пострадали два человека, одного из которых СМИ связывают с Минобороны. Что известно к этому часу — в материале «Фонтанки».



Первичная информация Первые сообщения о подрыве Toyota Land Cruiser Prado в спальном районе столицы начали поступать из телеграм-каналов в половине восьмого утра, сам инцидент, предположительно, произошел за час до этого. Медиа почти сразу предположили, что во взорванном автомобиле находились офицер ВС РФ и его супруга, также появилась информация о том, что мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица. Первую помощь им оказали очевидцы, пострадавших госпитализировали.

Информацию о том, что пострадавший является офицером Вооруженных сил РФ и служит в одной из секретных войсковых частей, отвечая за средства связи, подтвердили «МК» и «Коммерсантъ». Однако эти сообщения позже были опровергнуты самим экс-военнослужащим и его женой.

Официальная версия В полиции в качестве основной версии назвали детонацию взрывного устройства, которое было заложено под днищем машины в районе водительского сиденья. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство ( ст. 30 , ст. 105 УК РФ ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов ( ст. 222 УК РФ ). Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

Следком

На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами. Назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования. Доклад о расследовании ждет председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В Кремле не стали комментировать произошедшее, призвав дождаться окончания следствия. Следователи установили личность подозреваемого. Кто был в машине? Официально пострадавших не называют, однако РБК и «МК» со ссылкой на источник говорили о том, что имя пострадавшего Андрей Торгашов, и он отвечал в своей части за средства связи.

Чуть позже 53-летний Андрей Юрьевич Торгашов, которого называли заместителем начальника радиоцентра спутниковой связи, в разговоре с RT опроверг информацию о том, что сегодня утром на севере Москвы была подорвана его машина. Он почеркнул, что не имеет отношения к произошедшему, кроме того — у него никогда не было автомобиля марки Land Cruiser и на данный момент он не служит.

«Как обычно прошло. Встал, на работе, работаю», — рассказал Андрей Торгашов.

Жена бывшего офицера также опровергла информацию о причастности мужа к инциденту на севере Москвы. «С моим мужем все в порядке. Это фейк», — рассказала она телеканалу 360.



По данным журналистов, настоящий водитель Land Cruiser — 49-летний Андрей Торгашов. Интерфакс со ссылкой пишет, что владельцем авто является офицер Генштаба ВС РФ. В телеграм-каналах его связывают с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

Как отмечает MSK1.RU, Андрей Торгашов служил офицером в одной из секретных воинских частей в Москве и проживал на севере Москвы. По предварительным данным издания, у пары как минимум трое детей, один из которых учился в Суворовском училище. «Он [военный] часто заходил к нам. Пострадавшему ноги оторвало, жители помогали положить его в скорую», — сообщила продавщица магазина, который находится в паре шагов от места происшествия.

Сестра пострадавшей не стала отрицать в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что в машине находилась Майя Торгашова. Однако как-либо ещё комментировать произошедшее не стала.