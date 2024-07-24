Военный из Генштаба или офицер-связист? Что известно о подрыве авто на севере Москвы

На парковке жилого дома на Синявинской улице в Москве «в результате детонации неустановленного предмета» был подорван автомобиль, сообщила 24 июля официальный представитель МВД Ирина Волк. Пострадали два человека, одного из которых СМИ связывают с Минобороны. Что известно к этому часу — в материале «Фонтанки».
Первичная информация
Первые сообщения о подрыве Toyota Land Cruiser Prado в спальном районе столицы начали поступать из телеграм-каналов в половине восьмого утра, сам инцидент, предположительно, произошел за час до этого. Медиа почти сразу предположили, что во взорванном автомобиле находились офицер ВС РФ и его супруга, также появилась информация о том, что мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица. Первую помощь им оказали очевидцы, пострадавших госпитализировали.
Информацию о том, что пострадавший является офицером Вооруженных сил РФ и служит в одной из секретных войсковых частей, отвечая за средства связи, подтвердили «МК» и «Коммерсантъ». Однако эти сообщения позже были опровергнуты самим экс-военнослужащим и его женой.
Официальная версия
В полиции в качестве основной версии назвали детонацию взрывного устройства, которое было заложено под днищем машины в районе водительского сиденья.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство (
Следком
На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами. Назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования. Доклад о расследовании ждет председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В Кремле не стали комментировать произошедшее, призвав дождаться окончания следствия.
Следователи установили личность подозреваемого.
Кто был в машине?
Официально пострадавших не называют, однако РБК и «МК» со ссылкой на источник говорили о том, что имя пострадавшего Андрей Торгашов, и он отвечал в своей части за средства связи.
Чуть позже 53-летний Андрей Юрьевич Торгашов, которого называли заместителем начальника радиоцентра спутниковой связи, в разговоре с RT опроверг информацию о том, что сегодня утром на севере Москвы была подорвана его машина. Он почеркнул, что не имеет отношения к произошедшему, кроме того — у него никогда не было автомобиля марки Land Cruiser и на данный момент он не служит.
«Как обычно прошло. Встал, на работе, работаю», —
рассказал Андрей Торгашов.
Жена бывшего офицера также опровергла информацию о причастности мужа к инциденту на севере Москвы. «С моим мужем все в порядке. Это фейк», — рассказала она телеканалу 360.
По данным журналистов, настоящий водитель Land Cruiser —
Как отмечает MSK1.RU, Андрей Торгашов служил офицером в одной из секретных воинских частей в Москве и проживал на севере Москвы. По предварительным данным издания, у пары как минимум трое детей, один из которых учился в Суворовском училище.
«Он [военный] часто заходил к нам. Пострадавшему ноги оторвало, жители помогали положить его в скорую», — сообщила продавщица магазина, который находится в паре шагов от места происшествия.
Сестра пострадавшей не стала отрицать в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что в машине находилась Майя Торгашова. Однако как-либо ещё комментировать произошедшее не стала.