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    Военный из Генштаба или офицер-связист? Что известно о подрыве авто на севере Москвы

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    Фото: кадр из видео / RU_CHP / Телеграм
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    На парковке жилого дома на Синявинской улице в Москве «в результате детонации неустановленного предмета» был подорван автомобиль, сообщила 24 июля официальный представитель МВД Ирина Волк. Пострадали два человека, одного из которых СМИ связывают с Минобороны. Что известно к этому часу — в материале «Фонтанки».

    Первичная информация

    Первые сообщения о подрыве Toyota Land Cruiser Prado в спальном районе столицы начали поступать из телеграм-каналов в половине восьмого утра, сам инцидент, предположительно, произошел за час до этого. Медиа почти сразу предположили, что во взорванном автомобиле находились офицер ВС РФ и его супруга, также появилась информация о том, что мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица. Первую помощь им оказали очевидцы, пострадавших госпитализировали.

    Информацию о том, что пострадавший является офицером Вооруженных сил РФ и служит в одной из секретных войсковых частей, отвечая за средства связи, подтвердили «МК» и «Коммерсантъ». Однако эти сообщения позже были опровергнуты самим экс-военнослужащим и его женой.

    Официальная версия

    В полиции в качестве основной версии назвали детонацию взрывного устройства, которое было заложено под днищем машины в районе водительского сиденья.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

    Следком

    На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами. Назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

    Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования. Доклад о расследовании ждет председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

    В Кремле не стали комментировать произошедшее, призвав дождаться окончания следствия.

    Следователи установили личность подозреваемого.

    Кто был в машине?

    Официально пострадавших не называют, однако РБК и «МК» со ссылкой на источник говорили о том, что имя пострадавшего Андрей Торгашов, и он отвечал в своей части за средства связи.

    Чуть позже 53-летний Андрей Юрьевич Торгашов, которого называли заместителем начальника радиоцентра спутниковой связи, в разговоре с RT опроверг информацию о том, что сегодня утром на севере Москвы была подорвана его машина. Он почеркнул, что не имеет отношения к произошедшему, кроме того — у него никогда не было автомобиля марки Land Cruiser и на данный момент он не служит.

    «Как обычно прошло. Встал, на работе, работаю», —
    рассказал Андрей Торгашов.

    Жена бывшего офицера также опровергла информацию о причастности мужа к инциденту на севере Москвы. «С моим мужем все в порядке. Это фейк», — рассказала она телеканалу 360.

    По данным журналистов, настоящий водитель Land Cruiser — 49-летний Андрей Торгашов. Интерфакс со ссылкой пишет, что владельцем авто является офицер Генштаба ВС РФ. В телеграм-каналах его связывают с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

    Как отмечает MSK1.RU, Андрей Торгашов служил офицером в одной из секретных воинских частей в Москве и проживал на севере Москвы. По предварительным данным издания, у пары как минимум трое детей, один из которых учился в Суворовском училище.

    «Он [военный] часто заходил к нам. Пострадавшему ноги оторвало, жители помогали положить его в скорую», — сообщила продавщица магазина, который находится в паре шагов от места происшествия.

    Сестра пострадавшей не стала отрицать в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что в машине находилась Майя Торгашова. Однако как-либо ещё комментировать произошедшее не стала.

    Фото: кадр из видео / RU_CHP / Телеграм

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