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    «Ъ»: при взрыве Toyota в Москве пострадал офицер секретной части. Отрабатывается версия причастности Украины

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    Мужчина, пострадавший при подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в Молжаниновском районе Москвы утром 24 июля, является офицером Минобороны. Об этом пишут «МК» и «Коммерсантъ».

    Как утверждает «МК», Андрей Торгашов служил в одной из секретных войсковых частей и принимал участие в специальной военной операции. Вместе с ним в машине ранения получила его спутница. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что, предварительно, 49-летний майор служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. По информации издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК). Но впоследствии, сообщает «Ъ», его могут переквалифицировать на террористический акт, поскольку в связи с личностью пострадавшего отрабатывается и версия причастности украинских спецслужб.

    Источники РИА Новости в правоохранительных органах говорят, что одна из основных версий взрыва — покушение, связанное с профессиональной деятельностью пострадавшего.

    После взрыва офицер ВС РФ находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оторвало обе ступни. Его спутница также госпитализирована.

    ЧП произошло на парковке на Синявинской улице. Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация неустановленного предмета. Назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

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