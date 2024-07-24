«Ъ»: при взрыве Toyota в Москве пострадал офицер секретной части. Отрабатывается версия причастности Украины

Мужчина, пострадавший при подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в Молжаниновском районе Москвы утром 24 июля, является офицером Минобороны. Об этом пишут «МК» и «Коммерсантъ».



Как утверждает «МК», Андрей Торгашов служил в одной из секретных войсковых частей и принимал участие в специальной военной операции. Вместе с ним в машине ранения получила его спутница. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что, предварительно, 49-летний майор служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. По информации издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК). Но впоследствии, сообщает «Ъ», его могут переквалифицировать на террористический акт, поскольку в связи с личностью пострадавшего отрабатывается и версия причастности украинских спецслужб.

