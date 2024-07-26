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    Обвиняемый в подрыве Land Cruiser в Москве на допросе заявил, что сотрудничал с СБУ

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    Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль по заданию СБУ. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

    По словам Серебрякова, в феврале 2023 года он по своей инициативе вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Взрывное устройство он собирал и размещал под машиной под руководством человека по имени Илья, который, по его словам, предложил ему ликвидировать офицера ВС РФ.

    Обвиняемого задержали в турецком Бодруме и экстрадировали в Россию. Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

    Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».

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