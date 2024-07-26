Обвиняемый в подрыве Land Cruiser в Москве на допросе заявил, что сотрудничал с СБУ

Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль по заданию СБУ. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.



По словам Серебрякова, в феврале 2023 года он по своей инициативе вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Взрывное устройство он собирал и размещал под машиной под руководством человека по имени Илья, который, по его словам, предложил ему ликвидировать офицера ВС РФ.



Обвиняемого задержали в турецком Бодруме и экстрадировали в Россию. Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

