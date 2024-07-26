Обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве доставили из Турции в Россию

Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado Евений Серебряков доставлен в Россию из турецкого Бодрума. Об этом 26 июля сообщл центр общественных связей ФСБ РФ, пищет «Коммерсантъ».



Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).



Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».



По подозрению в совершении подрыва в Турции был задержан Евгений Серебряков. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что предполагаемый исполнитель подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией. Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал подозреваемого.

