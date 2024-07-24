Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции

Правоохранительные органы Турции задержали гражданина России, подозреваемого в подрыве машины в центре Москвы. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
Как написал глава ведомства, представители российского подразделения Интерпола сегодня в 10:30 созвонились с турецкими коллегами и сообщили о том, что «человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве», а после улетел в турецкий Бодрум.
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Ранее глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что предполагаемый исполнитель утреннего подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией.
Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — в материале «Фонтанки».