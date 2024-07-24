    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, ю-в

    760мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.3eur95.46

    Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции

    7487
    5 комментариев

    Правоохранительные органы Турции задержали гражданина России, подозреваемого в подрыве машины в центре Москвы. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

    Как написал глава ведомства, представители российского подразделения Интерпола сегодня в 10:30 созвонились с турецкими коллегами и сообщили о том, что «человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве», а после улетел в турецкий Бодрум.

    соцсети

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что предполагаемый исполнитель утреннего подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией.

    Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Подрыв
    ЛАЙК15
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close