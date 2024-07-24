Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы задержан в Турции

Правоохранительные органы Турции задержали гражданина России, подозреваемого в подрыве машины в центре Москвы. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Как написал глава ведомства, представители российского подразделения Интерпола сегодня в 10:30 созвонились с турецкими коллегами и сообщили о том, что «человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве», а после улетел в турецкий Бодрум.