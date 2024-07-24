РИА Новости: директор ФСБ рассказал, что исполнитель подрыва авто в Москве сбежал в Турцию

Исполнитель подрыва машины на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщает 24 июля РИА Новости со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова. По его словам, российская сторона работает с Анкарой по поводу экстрадиции в РФ.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был подорван ранним утром 24 июля на Синявинской улице на севере Москвы. В результате происшествия пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Пострадавшими оказались супруги. По данным прессы, это 49-летний офицер ВС РФ и его жена. РИА Новости уточняет, что, по одной из версий, это было покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего. Подробнее — в материале «Фонтанки».