    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, южн

    761мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    РИА Новости: директор ФСБ рассказал, что исполнитель подрыва авто в Москве сбежал в Турцию

    4263
    7 комментариев

    Исполнитель подрыва машины на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщает 24 июля РИА Новости со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова. По его словам, российская сторона работает с Анкарой по поводу экстрадиции в РФ.

    Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был подорван ранним утром 24 июля на Синявинской улице на севере Москвы. В результате происшествия пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Пострадавшими оказались супруги. По данным прессы, это 49-летний офицер ВС РФ и его жена. РИА Новости уточняет, что, по одной из версий, это было покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБПодрывМашина
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close