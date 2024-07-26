«Ощущается запах гари и влажного дерева». Пожар во дворце княгини Ольги Палей в Пушкине ликвидировали

В Пушкине во дворце княгини Ольги Палей устранили пожар. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Как сообщает читатель «Фонтанки», по состоянию на восемь часов вечера открытого пламени во дворце не видно, но рядом со зданием «ощущается запах гари и влажного дерева». «Через окна верхнего этажа видно, что у здания обвалилась крыша. Одни из ворот открыты, через них, по всей видимости, заезжала на территорию автолестница», — рассказал читатель.

читатель «Фонтанки»

Сообщение о возгорании в трехэтажном дворце в Советском переулке поступило ещё утром, в 03:41. В 03:59 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-бис. Как говорится в сообщении МЧС, пожар площадью тысяча квадратных метров устранили к 17:25. Горел только чердачный этаж — памятник и его исторические элементы не пострадали из-за пламени. Как отмечают в пресс-службе, данных о пострадавших в результате ЧП нет.

По словам директора НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера Сергея Виссарионова, причиной возгорания мог стать поджог. Он утверждает, что случайность ЧП исключена: дворец находится на огороженной территории с постом охраны. Так, бездомные или маргиналы не могли проникнуть туда, даже если бы захотели.