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    «По предварительным данным, это поджог». Директор НМИЦ им. Турнера рассказал, как горел дворец Палей

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    Пожар, случившийся в Пушкине во дворце княгини Ольги Палей ночью 26 июля, ликвидирован. МЧС присвоило ему уровень 1-бис. Горел чердачный этаж, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Предварительная причина инцидента — поджог. Об этом «Фонтанке» рассказал директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Виссарионов.

    Напомним, заброшенный дворец Ольги Палей передали в оперативное управление НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера в Пушкине в 2013 году. Планировалось, что во дворце и на территории, прилегающей к нему, будет построен реабилитационный центр. Из федерального бюджета дважды выделялись средства на строительство, но до сих пор работы не ведутся.

    «По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают версию поджога. Горел только чердачный этаж, в результате ЧП памятник и его исторические элементы не пострадали», — рассказал «Фонтанке» Сергей Виссарионов.

    По словам директора, случайности в этом ЧП быть не может: дворец находится на огороженной территории с постом охраны. Бездомные или маргиналы забраться туда при всем желании не смогли бы. «Дворец законсервирован, буквально две недели назад мы осматривали, насколько надежно он закрыт, есть съемка, подтверждающая надежность консервации», — поясняет Виссарионов.

    Тем временем КГИОП сообщает о том, что готовит заявление в полицию по факту пожара во дворце Ольги Палей — объекте культурного наследия регионального значения. И рассматривает вопрос «о направлении искового заявления в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области о понуждении пользователя провести противоаварийные работы на объекте.

    Что касается его реконструкции и строительства реабилитационного центра, то в НМИЦ ждут решения Минздрава по этому вопросу. «Медико-техническое задание на предстоящие работы датируется еще 2014 годом, — говорит директор центра. — Мы его откорректировали с учетом нынешних требований, оно утверждено в Министерстве здравоохранения. Ждем выделения средств на строительство. Но теперь предстоит еще и ликвидировать ущерб, нанесенный пожаром: целый чердачный этаж пострадал. К счастью, по предварительной оценке, помещения и охранные элементы не повреждены».

    Как рассказывал ранее Сергей Виссарионов, в НМИЦ надеются, что в следующем году начнется строительство реабилитационного центра с общежитием для родителей иногородних пациентов.

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    ПожарНаследиеРеабилитационный центр
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