«По предварительным данным, это поджог». Директор НМИЦ им. Турнера рассказал, как горел дворец Палей

Пожар, случившийся в Пушкине во дворце княгини Ольги Палей ночью
Напомним, заброшенный дворец Ольги Палей передали в оперативное управление НМИЦ детской травматологии и ортопедии
«По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают версию поджога. Горел только чердачный этаж, в результате ЧП памятник и его исторические элементы не пострадали», — рассказал «Фонтанке» Сергей Виссарионов.
По словам директора, случайности в этом ЧП быть не может: дворец находится на огороженной территории с постом охраны. Бездомные или маргиналы забраться туда при всем желании не смогли бы. «Дворец законсервирован, буквально две недели назад мы осматривали, насколько надежно он закрыт, есть съемка, подтверждающая надежность консервации», — поясняет Виссарионов.
Тем временем КГИОП сообщает о том, что готовит заявление в полицию по факту пожара во дворце Ольги Палей — объекте культурного наследия регионального значения. И рассматривает вопрос «о направлении искового заявления в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области о понуждении пользователя провести противоаварийные работы на объекте.
Что касается его реконструкции и строительства реабилитационного центра, то в НМИЦ ждут решения Минздрава по этому вопросу. «Медико-техническое задание на предстоящие работы датируется еще 2014 годом, — говорит директор центра. — Мы его откорректировали с учетом нынешних требований, оно утверждено в Министерстве здравоохранения. Ждем выделения средств на строительство. Но теперь предстоит еще и ликвидировать ущерб, нанесенный пожаром: целый чердачный этаж пострадал. К счастью, по предварительной оценке, помещения и охранные элементы не повреждены».
Как рассказывал ранее Сергей Виссарионов, в НМИЦ надеются, что в следующем году начнется строительство реабилитационного центра с общежитием для родителей иногородних пациентов.