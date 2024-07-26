«По предварительным данным, это поджог». Директор НМИЦ им. Турнера рассказал, как горел дворец Палей

Пожар, случившийся в Пушкине во дворце княгини Ольги Палей ночью 26 июля , ликвидирован. МЧС присвоило ему уровень 1-бис . Горел чердачный этаж, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Предварительная причина инцидента — поджог. Об этом «Фонтанке» рассказал директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера , профессор, член-корреспондент РАН Сергей Виссарионов.



Напомним, заброшенный дворец Ольги Палей передали в оперативное управление НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера в Пушкине в 2013 году. Планировалось, что во дворце и на территории, прилегающей к нему, будет построен реабилитационный центр. Из федерального бюджета дважды выделялись средства на строительство, но до сих пор работы не ведутся.