Арестован второй аниматор квест-парка в Махачкале, где при пожаре погибли две девушки

Суд в Дагестане 26 июля арестовал еще одного сотрудника квест-парка в Махачкале, где ранее при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления республики.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему, как и первому аниматору, вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее задержанный 18-летний сотрудник квест-комнаты рассказал, что поджег перчатку, используемую при проведении хоррор-игры, и не рассчитал количество горючего, из-за чего и начался пожар.