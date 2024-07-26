Арестован второй аниматор квест-парка в Махачкале, где при пожаре погибли две девушки

Суд в Дагестане 26 июля арестовал еще одного сотрудника квест-парка в Махачкале, где ранее при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления республики.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему, как и первому аниматору, вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.
Ранее задержанный 18-летний сотрудник квест-комнаты рассказал, что поджег перчатку, используемую при проведении хоррор-игры, и не рассчитал количество горючего, из-за чего и начался пожар.
О трагическом происшествии подробно рассказывала «Фонтанка»: помещение квест-комнаты, расположенной в подвале дома, загорелось, когда внутри были две посетительницы. Одна получила тяжелое отравление угарным газом и умерла вскоре после прибытия в больницу. Вторую с ожогами 100% поверхности тела еще несколько часов пытались спасти, но она тоже скончалась.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ. В случае если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.