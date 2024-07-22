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    СК назвал возможную причину пожара в квест-комнате в Махачкале, где погибли девушки

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    Воспламенение горючего во время игры могло стать причиной смертельного пожара в Дагестане. Подробности сообщают региональные ведомства.

    По предварительной информации, около двух часов ночи 22 июля в помещении развлекательного заведения, проводящего квесты, произошло возгорание. Предположительно, это случилось в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану. Квест-комната располагалась в подвальном помещении одного из домов на улице Расула Гамзатова в Махачкале.

    Двух девушек, которые в это время находились в комнате, доставили в Ожоговый центр РКБ в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав республики. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов, одна из них — с тяжелым отравлением угарным газом — скончалась почти сразу по прибытии в стационар. У второй были ожоги 100% поверхности тела. Девушка умерла спустя несколько часов интенсивной терапии.

    СК возбудил по факту пожара уголовное дело об оказании небезопасных услуг по части 3 статьи 238 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные лица. Расследование дела поставила на контроль прокуратура республики.

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    ДагестанМахачкалаПожар
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    Комментарии 10

    В_Ф22 Июл 2024 в 14:01
    "... Одну из девушек привязали к креслу, на другую надели наручники. Во время представления аниматор решил усилить чувство страха: облил перчатку бензином и поджёг её. В это время в помещении работала электропила — горящие капли бензина упали с перчатки на провод, пила также загорелась и огонь перекинулся на тару с бензином. Огонь распространялся очень быстро. Мадина и Асият не смогли вовремя убежать из-за того, что были связаны. Муж Асият Саид побежал за огнетушителем, вернулся в горящее помещение, но сам сильно обгорел (он находится в больнице).
    Недавно владелец «Дома ужасов» установил систему пожаротушения, но она почему-то не сработала"(с)
    "Как Ибрагимов(владелец) рассказал следователям, во время трагедии он находился в Каспийске. О трюке с горящей перчаткой, из-за которого погибли две девушки, Ибрагимов не знал и не согласовывал его. Это была импровизация аниматора."(с)
    +3−0
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