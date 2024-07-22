СК назвал возможную причину пожара в квест-комнате в Махачкале, где погибли девушки

Воспламенение горючего во время игры могло стать причиной смертельного пожара в Дагестане. Подробности сообщают региональные ведомства.
По предварительной информации, около двух часов ночи 22 июля в помещении развлекательного заведения, проводящего квесты, произошло возгорание. Предположительно, это случилось в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану. Квест-комната располагалась в подвальном помещении одного из домов на улице Расула Гамзатова в Махачкале.
Двух девушек, которые в это время находились в комнате, доставили в Ожоговый центр РКБ в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав республики. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов, одна из них — с тяжелым отравлением угарным газом — скончалась почти сразу по прибытии в стационар. У второй были ожоги 100% поверхности тела. Девушка умерла спустя несколько часов интенсивной терапии.
СК возбудил по факту пожара уголовное дело об оказании небезопасных услуг по части 3 статьи 238 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные лица. Расследование дела поставила на контроль прокуратура республики.