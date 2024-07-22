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    Две девушки погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале

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    В Махачкале на улице Расула Гамзатова ночью 22 июля произошел пожар в квест-комнате. В результате возгорания погибли две девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

    Врач Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов рассказал журналистам ТАСС, что после случившегося пострадавшие поступили в ожоговое отделение медучреждения. Одна девушка скончалась сразу же, другая — к утру. У них были ожоги, несовместимые с жизнью.

    По факту пожара в квест-комнате возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Прокуратура проконтролирует ход расследования этого дела.

    «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр», — пишет пресс-служба ведомства.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что торговый центр в Апшеронске полностью рухнул после взрыва газа. При пожаре пострадали люди. Троих госпитализировали.

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