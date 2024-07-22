Две девушки погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале

В Махачкале на улице Расула Гамзатова ночью
Врач Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов рассказал журналистам ТАСС, что после случившегося пострадавшие поступили в ожоговое отделение медучреждения. Одна девушка скончалась сразу же, другая — к утру. У них были ожоги, несовместимые с жизнью.
По факту пожара в квест-комнате возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр», — пишет пресс-служба ведомства.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что торговый центр в Апшеронске полностью рухнул после взрыва газа. При пожаре пострадали люди. Троих госпитализировали.