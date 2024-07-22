Две девушки погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале

В Махачкале на улице Расула Гамзатова ночью 22 июля произошел пожар в квест-комнате. В результате возгорания погибли две девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

Врач Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов рассказал журналистам ТАСС, что после случившегося пострадавшие поступили в ожоговое отделение медучреждения. Одна девушка скончалась сразу же, другая — к утру. У них были ожоги, несовместимые с жизнью.