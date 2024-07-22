СК возбудил дело после взрыва газа и обрушения здания ТЦ в Апшеронске

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в торговом центре Апшеронска. Случившееся квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (
Здание на улице Ворошилова полностью обрушилось на площади в сто квадратных метров, возник пожар.
По предварительным сведениям СК, есть пострадавшие, четверо из которых доставлены в больницу. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются, добавили в следственном комитете.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнял, что на месте работают пожарные и спасатели — порядка