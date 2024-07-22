    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    761мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.02eur96.04

    СК возбудил дело после взрыва газа и обрушения здания ТЦ в Апшеронске

    1302
    2 комментария

    Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в торговом центре Апшеронска. Случившееся квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает 22 июля Следственный комитет Краснодарского края.

    Здание на улице Ворошилова полностью обрушилось на площади в сто квадратных метров, возник пожар.

    По предварительным сведениям СК, есть пострадавшие, четверо из которых доставлены в больницу. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются, добавили в следственном комитете.

    Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнял, что на месте работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close