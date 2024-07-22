В Апшеронске взорвался газ в торговом центре. Здание рухнуло

Взрыв газа произошел в небольшом двухэтажном торговом центре в Апшеронске. Здание полностью разрушилось, сообщает 22 июля МЧС Краснодарского края.
Магазин располагался на улице Ворошилова. Площадь обрушения составила около ста квадратных метров. На тридцати «квадратах» возник пожар, в настоящий момент возгорание локализовано.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю
О погибших не сообщается. По данным «Интерфакса», пострадали до 15 человек, которые находились на автобусной остановке рядом с магазином. В ГУ МВД по Краснодарскому краю говорят о четырех пострадавших. МЧС опубликовало видео спасения женщины из-под завалов.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что на месте работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов.