    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    761мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.02eur96.04

    В Апшеронске взорвался газ в торговом центре. Здание рухнуло

    7740
    4 комментария

    Взрыв газа произошел в небольшом двухэтажном торговом центре в Апшеронске. Здание полностью разрушилось, сообщает 22 июля МЧС Краснодарского края.

    ПоделитьсяПоделиться

    Магазин располагался на улице Ворошилова. Площадь обрушения составила около ста квадратных метров. На тридцати «квадратах» возник пожар, в настоящий момент возгорание локализовано.

    ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    О погибших не сообщается. По данным «Интерфакса», пострадали до 15 человек, которые находились на автобусной остановке рядом с магазином. В ГУ МВД по Краснодарскому краю говорят о четырех пострадавших. МЧС опубликовало видео спасения женщины из-под завалов.

    Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что на месте работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 4

    28206267522 Июл 2024 в 09:57
    Точно газ?
    +4−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close