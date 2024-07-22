Поджег перчатку и бросил на пол. В Махачкале задержали аниматора квеста, где погибли две девушки

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о пожаре в квест-комнате в Дагестане, в котором погибли две девушки. СК показал кадры с места происшествия и объяснение задержанного.

В рамках уголовного дела по факту пожара в Махачкале задержан 18-летний аниматор, который вел злополучный квест, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, мужчина поджег перчатку, которую использовали во время игры, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. Молодой человек пояснил, что встряхивал горящую перчатку на руке, а она не гасла и в какой-то момент слетела на пол. Потом упала баклажка с бензином, и все моментально начало гореть.