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    Крупный пожар на М-11

    Поджег перчатку и бросил на пол. В Махачкале задержали аниматора квеста, где погибли две девушки

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    2 комментария

    СК РФ

    Правоохранители задержали подозреваемого по делу о пожаре в квест-комнате в Дагестане, в котором погибли две девушки. СК показал кадры с места происшествия и объяснение задержанного.

    В рамках уголовного дела по факту пожара в Махачкале задержан 18-летний аниматор, который вел злополучный квест, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, мужчина поджег перчатку, которую использовали во время игры, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. Молодой человек пояснил, что встряхивал горящую перчатку на руке, а она не гасла и в какой-то момент слетела на пол. Потом упала баклажка с бензином, и все моментально начало гореть.

    Помещение квест-комнаты, расположенной в подвале дома, загорелось. Внутри были две посетительницы. Одна получила тяжелое отравление угарным газом и умерла вскоре после прибытия в больницу. Вторую с ожогами 100% поверхности тела еще несколько часов пытались спасти, но она тоже скончалась.

    Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На допросе подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах случившегося. Следователи устанавливают причастность других лиц к совершению преступления.

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