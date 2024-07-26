Суд освободил водителя автобуса, сбившего пешеходов на Васильевском острове в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор Норкуле Содикову, управлявшему автобусом, который 24 января 2024 года влетел в остановку на улице Беринга и сбил стоявших на ней людей.
Как сообщила 26 июля Объединенная пресс-служба судов, водитель был признан виновным в нарушении ПДД. Сам Содиков вину признал.
Ранее следствие пришло к выводу, что транспортное средство находилось в момент аварии в исправном состоянии, а ДТП произошло исключительно по вине водителя. «Проявив преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке», он потерял контроль за движением автобуса и выехал на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов, которым был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд назначил Норкуле Содикову штраф в размере 500 000 рублей с запретом управлять транспортным средством на два года. Но с учетом содержания Содикова под стражей до судебного разбирательства он был освобожден от наказания и выпущен из-под стражи в зале суда.
Также суд взыскал с ООО «Домтрансавто», которое обслуживало маршрут автобуса № 152, в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших 700 000, 700 000, 900 000 и 1 200 000 рублей.
Авария произошла в пятом часу дня 24 января 2024 года в Василеостровском районе. Тогда в комитете по транспорту Петербурга подчеркивали: перед выездом на линию водитель проходил медосмотр, а автобус — техосмотр. Водитель чувствовал себя нормально, а транспортное средство было исправно. Позже появилось видео, на котором было видно, что мужчина уснул за рулем.