Суд освободил водителя автобуса, сбившего пешеходов на Васильевском острове в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор Норкуле Содикову, управлявшему автобусом, который 24 января 2024 года влетел в остановку на улице Беринга и сбил стоявших на ней людей.

Как сообщила 26 июля Объединенная пресс-служба судов, водитель был признан виновным в нарушении ПДД. Сам Содиков вину признал.

Ранее следствие пришло к выводу, что транспортное средство находилось в момент аварии в исправном состоянии, а ДТП произошло исключительно по вине водителя. «Проявив преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке», он потерял контроль за движением автобуса и выехал на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов, которым был причинен тяжкий вред здоровью.