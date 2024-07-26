В Центре Михаила Шемякина открылась выставка, посвящённая «созвучию» художника с Владимиром Высоцким

Проект «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» будет посвящён дружбе и творческому союзу Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина: вы увидите иллюстрации художника к стихам поэта, серию литографий «Чрево Парижа», фотографии, которые Михаил Шемякин снял на знаменитом парижском рынке в 1970-х.

Кроме того, на выставке вы найдёте уникальные архивные материалы из коллекции Михаила Шемякина, в том числе фотографии художника с Владимиром Высоцким, сделанные в парижской квартире в 1970-х. Также вы услышите аудиозаписи и увидите видео, на которых Шемякин декламирует стихи Высоцкого.

В качестве эксклюзива создатели выставки обещают магнитофоны и бобины, на которые в 1970-х Шемякин записывал песни Высоцкого. Выставка организована при участии Государственного музея Владимира Высоцкого и Московского театра на Таганке.



Выставка «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» пройдёт в Центре Михаила Шемякина с 26 июля по 29 сентября 2024 года. 18+

