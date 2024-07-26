Психологический тест: расскажите о своей подписи, а мы легко определим ваш характер

Говорят, двух одинаковых подписей в мире нет. В это легко поверить, ведь многие люди при создании своего автографа стараются сделать его как можно более оригинальным и индивидуальным. Но у этого есть и обратная сторона — по подписи человека становится очень легко узнать, кто он на самом деле! Не верите? Тогда распишитесь на ближайшем листке бумаги и присмотритесь к своему автографу.
Как сильно вы нажимаете на ручку или карандаш, когда подписываетесь?
Какой наклон у вашей подписи?
Насколько длинная ваша подпись?
Буквы в вашей подписи округленные или заостренные?
Что из этого характерно для вашей подписи?
В вашем автографе есть декоративные элементы — петли, круги, рисунки?
И это далеко не всё, что можно узнать о человеке по его подписи. Например, большое значение имеет то, где именно в автографе стоит росчерк. Люди, которые привыкли заканчивать подпись длинной линией над буквами, — почти всегда тщеславные натуры, стремящиеся к большим достижениям.
Если же росчерк находится внизу подписи, можно сделать вывод, что автограф принадлежит обидчивому человеку, которому всегда интересно, какое впечатление он производит на окружающих. А перечеркивание подписи по всей длине говорит о самокритичности автора подписи и его недюжинном уме.
Некоторые люди ставят в подписи точку — у этого элемента тоже есть свое толкование. Точку в конце автографа ставят те, кто никогда не бросит дело на полпути. Из таких людей получаются прекрасные исполнители. А любители использовать этот знак в начале подписи перед тем, как приняться за дело, стараются получить как можно больше информации, чтобы нигде не ошибиться.