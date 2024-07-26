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    Психологический тест: расскажите о своей подписи, а мы легко определим ваш характер

    Его выдает длина автографа и даже наклон букв

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    2 комментария
    Ставить подпись где попало не стоит еще и потому, что по ней о вас можно узнать практически всё
    Ставить подпись где попало не стоит еще и потому, что по ней о вас можно узнать практически всёФото: Екатерина Тычинина / 74.RU
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    Говорят, двух одинаковых подписей в мире нет. В это легко поверить, ведь многие люди при создании своего автографа стараются сделать его как можно более оригинальным и индивидуальным. Но у этого есть и обратная сторона — по подписи человека становится очень легко узнать, кто он на самом деле! Не верите? Тогда распишитесь на ближайшем листке бумаги и присмотритесь к своему автографу.

    Как сильно вы нажимаете на ручку или карандаш, когда подписываетесь?

    Какой наклон у вашей подписи?

    Насколько длинная ваша подпись?

    Буквы в вашей подписи округленные или заостренные?

    Что из этого характерно для вашей подписи?

    В вашем автографе есть декоративные элементы — петли, круги, рисунки?

    И это далеко не всё, что можно узнать о человеке по его подписи. Например, большое значение имеет то, где именно в автографе стоит росчерк. Люди, которые привыкли заканчивать подпись длинной линией над буквами, — почти всегда тщеславные натуры, стремящиеся к большим достижениям.

    Если же росчерк находится внизу подписи, можно сделать вывод, что автограф принадлежит обидчивому человеку, которому всегда интересно, какое впечатление он производит на окружающих. А перечеркивание подписи по всей длине говорит о самокритичности автора подписи и его недюжинном уме.

    Некоторые люди ставят в подписи точку — у этого элемента тоже есть свое толкование. Точку в конце автографа ставят те, кто никогда не бросит дело на полпути. Из таких людей получаются прекрасные исполнители. А любители использовать этот знак в начале подписи перед тем, как приняться за дело, стараются получить как можно больше информации, чтобы нигде не ошибиться.

    Мы угадали ваш характер?

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    Психологический тест: расскажите о своей подписи, а мы легко определим ваш характер

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    Ставить подпись где попало не стоит еще и потому, что по ней о вас можно узнать практически всё
    Ставить подпись где попало не стоит еще и потому, что по ней о вас можно узнать практически всёФото: Екатерина Тычинина / 74.RU

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