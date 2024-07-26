Загрязненность Сены была повышенной в день заплыва мэра Парижа

Уровень загрязненности Сены был повышен в тот день, когда мэр Парижа Анн Идальго окунулась в реку. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на мэрию города.

Как отмечает французская радиостанция, в день заплыва мэра Парижа уровень содержания кишечной палочки и энтерококков в воде превышал допустимую норму. При этом подчеркнули, что купание в таких условиях может быть опасным и угрожать возникновением гастроэнтерита и кожных заболеваний.

17 июля Анн Идальго искупалась в Сене перед предстоящей Олимпиадой для того, чтобы доказать безопасность реки для проведения соревнований. Для погружения в воду мэр надела короткий гидрокостюм. В тот день более 500 журналистов собрались на набережной напротив острова Сен-Луи, чтобы увидеть, как Идальго сдержит свое обещание.