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    Загрязненность Сены была повышенной в день заплыва мэра Парижа

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    Уровень загрязненности Сены был повышен в тот день, когда мэр Парижа Анн Идальго окунулась в реку. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на мэрию города.

    Как отмечает французская радиостанция, в день заплыва мэра Парижа уровень содержания кишечной палочки и энтерококков в воде превышал допустимую норму. При этом подчеркнули, что купание в таких условиях может быть опасным и угрожать возникновением гастроэнтерита и кожных заболеваний.

    17 июля Анн Идальго искупалась в Сене перед предстоящей Олимпиадой для того, чтобы доказать безопасность реки для проведения соревнований. Для погружения в воду мэр надела короткий гидрокостюм. В тот день более 500 журналистов собрались на набережной напротив острова Сен-Луи, чтобы увидеть, как Идальго сдержит свое обещание.

    Напомним, заплыв мэра Парижа переносился дважды. Первый раз в июне его отменили из-за сильного течения в Сене, а второй раз Идальго посчитала, что плавание будет неуместным во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в парламент Франции.

    Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также совершила заплыв по Сене.

    В пятницу, 26 июля, начались летние Олимпийские игры в Париже, которые завершатся 11 августа. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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