У Левашовского хлебозавода откроется танцплощадка в ретростиле

В субботу, 27 июля, в сквере на Левашовском проспекте пройдет фестиваль «Танцплощадка у хлебозавода». Весь день, с полудня до восьми вечера, здесь будут звучать рок-н-ролл, буги-вуги и свинг. Все желающие смогут посетить бесплатный часовой мастер-класс от хореографов.
Ностальгических ноток атмосфере добавят и настоящие автоматы из 1980-х, предоставленные «Музеем советских игровых автоматов», а также настоящие автоматы с газировкой. Одной из главных точек пространства станет хлебный фургон 1930-х годов — легендарный грузовик-полуторка (ГАЗ-АА) — такие фургоны развозили по Ленинграду свежий хлеб.
Также посетителей фестиваля ждут турниры по настольному теннису и шахматам. В финале фестиваля известные музыкальные группы Петербурга исполнят советские хиты.
Напомним, что новый культурный центр открылся в здании Левашовского хлебозавода на Барочной улице в 2023 году после четырехлетней реконструкции. В его состав входит многофункциональный зал с 13-метровым потолком в помещении бывшей котельной хлебозавода. Здесь проходят музыкальные и книжные фестивали, театральные показы и выставки.
Вход свободный, 0+