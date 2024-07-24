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    У Левашовского хлебозавода откроется танцплощадка в ретростиле

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    Фото: предоставлено организаторами
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    В субботу, 27 июля, в сквере на Левашовском проспекте пройдет фестиваль «Танцплощадка у хлебозавода». Весь день, с полудня до восьми вечера, здесь будут звучать рок-н-ролл, буги-вуги и свинг. Все желающие смогут посетить бесплатный часовой мастер-класс от хореографов.

    Ностальгических ноток атмосфере добавят и настоящие автоматы из 1980-х, предоставленные «Музеем советских игровых автоматов», а также настоящие автоматы с газировкой. Одной из главных точек пространства станет хлебный фургон 1930-х годов — легендарный грузовик-полуторка (ГАЗ-АА) — такие фургоны развозили по Ленинграду свежий хлеб.

    Также посетителей фестиваля ждут турниры по настольному теннису и шахматам. В финале фестиваля известные музыкальные группы Петербурга исполнят советские хиты.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Напомним, что новый культурный центр открылся в здании Левашовского хлебозавода на Барочной улице в 2023 году после четырехлетней реконструкции. В его состав входит многофункциональный зал с 13-метровым потолком в помещении бывшей котельной хлебозавода. Здесь проходят музыкальные и книжные фестивали, театральные показы и выставки.

    Вход свободный, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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