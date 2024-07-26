Память — удивительная штука. Можно забыть зонтик дома или день рождения друга, но если вы зубрили стихи на литературе, их строчки останутся с вами на всю жизнь. Давайте проверим, как хорошо вы готовились к урокам: попробуйте продолжить стихотворения Лермонтова из школьной программы.
Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы
Только отличники смогут пройти тест без единой ошибки
26 июля 2024, 20:30
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— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
И скучно и грустно, и некому руку подать
А вы, надменные потомки
Белеет парус одинокой
Прощай, немытая Россия,
Ночевала тучка золотая
Печальный Демон, дух изгнанья,
В полдневный жар в долине Дагестана
Выхожу один я на дорогу;
Я не хочу, чтоб свет узнал
Вы, наверное, недолюбливали литературу в школьные годы.
Некоторые стихотворения Лермонтова вы всё еще помните.
Вы были в шаге от «пятерки», но результат всё равно впечатляет.
Поздравляем! Лермонтов бы вами гордился.