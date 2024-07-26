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    Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

    Только отличники смогут пройти тест без единой ошибки

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    12 комментариев
    Пришло время проверить, как вы учили стихи в школе
    Пришло время проверить, как вы учили стихи в школеКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Память — удивительная штука. Можно забыть зонтик дома или день рождения друга, но если вы зубрили стихи на литературе, их строчки останутся с вами на всю жизнь. Давайте проверим, как хорошо вы готовились к урокам: попробуйте продолжить стихотворения Лермонтова из школьной программы.

    — Скажи-ка, дядя, ведь не даром
    Москва, спаленная пожаром,
    Французу отдана?
    Ведь были ж схватки боевые,
    Да, говорят, еще какие!
    Недаром помнит вся Россия…

    И скучно и грустно, и некому руку подать
    В минуту душевной невзгоды…
    Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..

    А вы, надменные потомки
    Известной подлостью прославленных отцов,
    Пятою рабскою поправшие обломки
    Игрою счастия обиженных родов!
    Вы, жадною толпой стоящие у трона,
    Свободы, Гения и Славы палачи!
    Таитесь вы под сению закона…

    Белеет парус одинокой
    В тумане моря голубом!..
    Что ищет он в стране далекой?..

    Прощай, немытая Россия,
    Страна рабов, страна господ,
    И вы, мундиры голубые…

    Ночевала тучка золотая
    На груди утеса-великана;
    Утром в путь она умчалась рано,
    По лазури весело играя;
    Но остался влажный след в морщине
    Старого утеса. Одиноко
    Он стоит, задумался глубоко…

    Печальный Демон, дух изгнанья,
    Летал над грешною землей,
    И лучших дней воспоминанья…

    В полдневный жар в долине Дагестана
    С свинцом в груди лежал недвижим я;
    Глубокая еще дымилась рана…

    Выхожу один я на дорогу;
    Сквозь туман кремнистый путь блестит;
    Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу…

    Я не хочу, чтоб свет узнал
    Мою таинственную повесть;
    Как я любил, за что страдал...

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    Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

    Вы, наверное, недолюбливали литературу в школьные годы.

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    Некоторые стихотворения Лермонтова вы всё еще помните.

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    Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

    Вы были в шаге от «пятерки», но результат всё равно впечатляет.

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    Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

    Поздравляем! Лермонтов бы вами гордился.

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    Пришло время проверить, как вы учили стихи в школе
    Пришло время проверить, как вы учили стихи в школеКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    ТестЛитература
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