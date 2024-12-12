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Общество Госдума расширила основания для включения в перечень террористов и экстремистов

Госдума расширила основания для включения в перечень террористов и экстремистов

488
6 комментариев

Госдума РФ 12 декабря приняла во втором и третьем чтении законопроект о противодействии финансированию терроризма. Он также расширяет основания для включения в список террористов и экстремистов.

Законопроект включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения антиотмывочного законодательства и расширяет полномочия Росфинмониторинга. Служба получит доступ к информации кредитных организаций о счетах лиц, финансово поддерживающих экстремистскую деятельность. По запросу Росфинмониторинга банки должны будут предоставлять ей информацию о финансовых операциях проверяемых лиц.

Под финансированием экстремистской деятельности закон понимает предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации или подготовки либо совершения преступлений экстремистской направленности. При этом экстремистскими преступлениями будут считаться также убийство, умышленное причинение вреда здоровью либо угрозы им, пытки, хулиганство, надругательства над летами или могилами, если они совершены из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

Документ также расширяет основания для внесения в перечень террористов и экстремистов и исключения из него. Так, в список предполагается включать за фейки и дискредитацию вооруженных сил России, геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ.

В силу закон должен будет вступить с 1 июня 2025 года.

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Госдума Экстремизм Терроризм
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Комментарии
6
Cashmare
5 минут
последнее время вооруженные силы россии дискредитируются от каждого чиха. да любой чувак с насморком тогда - злостный террорюга. перечень не опухнет?
282799367
4 минуты
За "геноцид" нужно включать в список организаторов пенсионной "реформы" и "оптимизации" медицины.
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